Для Украины "план Маршалла" точно несвоевременное предложение — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Принятие "плана Маршалла" приведет к росту экономики Украины на 6-8%. Об этом сообщает бывший премьер-министр Литвы, соавтор "плана Маршалла" Андрюс Кубилюс.

По подсчетам экспертов, пять миллиардов евро инвестиций в год обеспечат Украине такой рост экономики. В свою очередь народный депутат Анна Гопко отметила, что уже начала работу рабочая группа, состоящая из представителей правительства и парламента.

Задача рабочей группы совместно с литовской стороной разработать конкретные шаги и меры инвестиционного плана, которые будут представлены на саммите Восточного партнерства в ноябре.

Приведет ли "план Маршалла" к росту экономики Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Так званий "план Маршалла" для України — це безповоротна щорічна допомога чи це все ж таки — кредит на пільгових умовах?

— Я думаю, що це буде якась комбінація з цих двох компонентів. Однак, я хотів би сказати, що просто вливання коштів, якщо взяти, наприклад, історію Європи, взяти "план Маршалла", то звичайно, про нього дуже багато говорили, наскільки він був важливий, однак, наприклад, такі речі, як в свій час у післявоєнній Європі — дерегуляція, зниження податків, покращення умов ведення бізнесу, на кшталт того, що було зроблено Саакашвілі в Грузії, наприклад, в свій час, мало набагато більший ефект, ніж "план Маршалла". Хоча про "план Маршалла" набагато більше говорять. Але якщо почитати професійні книги, професійні статті на цю тему, проаналізувати ситуацію, то звичайно, зменшення податків, дерегуляція, покращення умов ведення бізнесу мали більший ефект у післявоєнній Європі і в західній Німеччині особливо.

Достатня сума — п'ять мільярдів євро для того, щоб щорічно піднімати економіку?

— Звичайно, ні. Звичайно, що ні. П'ять мільярдів євро — це немала сума, однак просто кредит або навіть якась допомога не вирішить проблем.

Якщо план буде прийнятий, куди кошти потрібно було б спрямувати?

— Я думаю, що найкраще б все-таки — розвиток кредитування малого і середнього бізнесу або гранти якісь для малого і середнього бізнесу, для розвитку… Дуже важливо, щоб бізнес брав і міг брати кошти, міг брати фінансові ресурси не під 15-20%, як зараз, тому що не беруть, не кредитується бізнес під такі відсотки, а щоб у нас міг бізнес мати доступ до коштів під 1-2% або 5%, тобто невисокі. У реальності, я не думаю, що це буде реалізовано ефективним чином. Важливо, щоб тут створювалися умови для комерційних банків світових, зі світовим ім'ям, щоб вони сюди заходили.

Які в нас найвразливіші сектори економіки?

— Складно сказати. Зараз виробництво… У принципі, це світова тенденція. Тобто сервісний сектор зростає, а такі традиційні виробничі сектори, просто виробництво сталі, наприклад, або ще чогось досить вразливі. Їх доля в економіці буде зменшуватися. Таке традиційне виробництво. ІТ-технології, сервіси — це все буде, їх доля буде збільшуватися.

Окрім АПК, що в нас ще є драйвером зростання економіки?

— АПК — це перш за все, звичайно. Я думаю, що наступні 5-10 років він буде залишатися драйвером, тому що це є наша конкурентна перевага України. Крім того, ІТ-сектор досить непогано показує себе. Я думаю, що сталь, метали все ж таки будуть залишатися одним із важливих секторів, енергетика. Можливо, нові види енергетики, зараз ми чуємо про створення сонячних різних станцій. Можливо, там десь наступні 10-20 років ми побачимо зростання якихось нетрадиційних видів енергетики. І переробка в агросекторі, я думаю, що буде розвиватися.

Уряд робить ставку на розвиток країни як аграрної? Наскільки це правильно?

— Ставку треба робити на все. Ставку треба робити на створення простих, легких умов ведення бізнесу. Треба робити ставку на те, щоб капітали могли спокійно пересуватися між Україною й іншими країнами і назад. Зараз в нас багато з цим перешкод є. І люди не розуміють, чому це важливо. Тобто сьогодні може бути прибутковим сільське господарство, завтра можуть з'явитися якісь нові цікаві сектори, про які зараз ніхто не говорить. Так сам як ІТ-технології, 60 років тому ніхто не говорив про ІТ-технології. Але вони з'явилися. Або про біотехнології, або ще про щось.

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Тобто можна зробити ставку на агросектор. Я думаю, що агросектор буде залишатися в наступні 5-10 років одним з драйверів, так що в цьому плані ставки правильні. Одним із драйверів української економіки, але це не буде завжди так. Але наступні 5-10 років, я думаю, що Україна має дуже великі конкуренті переваги. У нас дуже гарна земля, в нас непоганий клімат, і в світі, особливо в Азії, в Африці суттєве зростання споживання аграрної продукції. Земля, на якій можна і вирощувати, у нас є, тому я думаю, що це буде залишатися драйвером — наш агробізнес.

Якщо виключити економічні потрясіння, і соціальні потрясіння, скільки років нам треба, щоб вийти на показники 2007 року?

— Тут прогнозування — діло невдячне. Однак якщо наша економіка зростала хоча б 3-4% на рік, то декілька років треба буде, 3-4 роки, щоб вийти хоча б на рівень 2007-2008 років.

Напомним, большинство западных компаний отказываются заходить в Украину из-за того, что не хотят работать с нарушением национального законодательства, говорит кандидат экономических наук Илья Несходовский. С ним согласен политолог-международник Владимир Воля, который считает, что в нынешних политических и экономических реалиях Запад не заинтересован выделять средства для Украины.