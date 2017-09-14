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14.09.201713:02
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    Кабмин рассчитывает привлекать $5 млрд в год по "плану Маршалла"

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    Глава министерства экономки Степан Кубив заявил, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. Минист уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.
    Министерство экономики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Киев рассчитывает получать не менее 5 миллиардов долларов инвестиций в год в рамках реализации предложенного Литвой "плана Маршалла для Украины", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС, сообщил в четверг первый вице-премьер Украины — глава министерства экономки Степан Кубив.

    Петр Порошенко на Мальте
    president.gov.ua
    Нужен ли "план Маршалла" Украине?

    Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла для Украины" по аналогии с послевоенной программой помощи Европе.

    По словам Кубива, в четверг состоялась встреча представителей украинского правительства с делегацией из Литвы во главе с экс-премьером Кубилюсом, литовская сторона передала украинцам проект плана реализации программы, который в целом рассчитан на 10 лет.

    "О чем конкретно идет речь – это привлечение и возвращение доверия финансовых международных учреждений к совместному проведению финансирования быстрых проектов изменений, мы говорим о не менее 5 миллиардах долларов в год", — казал Кубив на пресс-конференции.

    По его словам, предполагается, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. Кубив уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.

    План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.

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