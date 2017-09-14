Кабмин рассчитывает привлекать $5 млрд в год по "плану Маршалла"

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Киев рассчитывает получать не менее 5 миллиардов долларов инвестиций в год в рамках реализации предложенного Литвой "плана Маршалла для Украины", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС, сообщил в четверг первый вице-премьер Украины — глава министерства экономки Степан Кубив.

Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла для Украины" по аналогии с послевоенной программой помощи Европе.

По словам Кубива, в четверг состоялась встреча представителей украинского правительства с делегацией из Литвы во главе с экс-премьером Кубилюсом, литовская сторона передала украинцам проект плана реализации программы, который в целом рассчитан на 10 лет.

"О чем конкретно идет речь – это привлечение и возвращение доверия финансовых международных учреждений к совместному проведению финансирования быстрых проектов изменений, мы говорим о не менее 5 миллиардах долларов в год", — казал Кубив на пресс-конференции.

По его словам, предполагается, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. Кубив уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.