Сказки от Гройсмана. Что на самом деле происходит с экономикой Украины

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Головокружение от мнимых успехов

Уже в следующем году мы будем жить в стране с бурно развивающейся экономикой, считает премьер-министр Владимир Гройсман. В четверг он заявил, что считает целью на 2018 год достичь роста экономики страны в 5% ВВП.

"Нам нужна качественная экономическая среда, нам нужны инвестиции, которые позволят нам в 2018 году получить быстрый рост. Наша цель — больше 5% ВВП. Это то, что достижимо, то, что сможет сделать развитие нашей экономики достаточно ощутимым", — сказал Гройсман в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в городе Харькове.

Ранее он выступил на Инвестиционном форуме в Киеве, где заявил, что Украина будет демонстрировать беспрецедентный в Европе и, возможно, в мире, экономический рост, в связи с чем инвестиционная привлекательность страны является высокой.

"Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы сможем найти на карте современной Европы и даже мира страны, которые могут обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина", — сказал премьер.

По словам премьера, экономический рост обеспечит успех инвестиций.

"Ваши инвестиции будут успешными, поскольку экономика растет, а власть реально стоит на позиции развития национальной экономики", — подчеркнул Гройсман.

Не отстает в оптимизме от Гройсмана и президент Украины Петр Порошенко. Выступая перед иностранными бизнесменами, заявил, что экономика растет шесть кварталов подряд, призывая активно вкладывать в Украину. По словам президента, экономический рост восстановлен и в дальнейшем, страна будет развиваться небывалыми темпами.

Впрочем, иностранцы больше не верят словам украинских чиновников. МВФ, Мировой банк и международные рейтинговые агентства дают осторожный прогноз роста ВВП Украины в 3%. В ближайшие годы бурного экономического роста они также не предвидят. По их прогнозам, ВВП будет расти на 2-3% в год.

Иностранные инвесторы, вопреки заявлением Порошенко о том, что они поддерживают Украину "гривной, долларом и иеной", стараются обходить нашу страну стороной. К примеру, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2014 году сократились на 21%, в 2015 году – на 5,5%, в 2016 году – почти на 90% (!).

Читайте также: Бензин и дизель подорожали, за ними – все остальное

Различные коррупционные скандалы, в которые регулярно вляпывается украинское руководство, еще более отпугивает иностранный бизнес. Последняя информация о поставках украинского оружия в Южный Судан, которая совпала со взрывами боеприпасов в Винницкой области, явно не прибавит инвестиционной привлекательности стране, в которой уже третий год идет антитеррористическая операция и наблюдается перманентный политический кризис.

"Мы теряем большую часть доверия, и этот процесс идет постоянно: обнаруживаются офшорные счета нашего руководства, затем ничего не могут сделать с совершенно известными коррупционерами, которые находятся в парламенте и так далее.

И сейчас, если это дело будут раскручивать, то Украина потеряет соответствующий кусок доверия. Совершенно очевидно, что мы, к сожалению, получим очень плохой имидж в глазах цивилизованного мира, как любят говорить.

Я очень хотел бы, чтобы наши специалисты, юристы нашли какие-то аргументы, чтобы защитить имидж государства, или кого-то, кто виноват, наказать и хотя бы тем защитить репутацию Украины", – заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Чиновники поверили в свою ложь

Вероятно, власть предержащие основной причиной экономического подъема считают низкую базу сравнения. Мол, после обрушения экономики должен последовать еще более бурный подъем.

Если в 2014-2015 годах ВВП страны упал на 17%, а в 2016 году падение остановилось (был зафиксирован рост в 1,7% ВВП), в 2017 правительство прогнозирует рост ВВП в 3%. Гройсман и Порошенко уверяют инвесторов, что благодаря "экономическому маятнику" в последующие три года состоится небывалый экономический подъем, благодаря чему страна превратится чуть ли не в нового "азиатского тигра" на подобие Тайваня, Южной Кореи и Сингапура.

Гройсман и Порошенко настолько верят в свою гениальность в экономике, что считают, что в Украину скоро польются иностранные инвестиции, а Запад даст им новый "план Маршалла". Забавно, но президент и премьер обещают скорое экономическое процветание, в основном, иностранным бизнесменам и политикам, украинской публике они не решаются делать подобные заявления, ограничиваясь более размытыми обещаниями (европейские стандарты, членство в НАТО, членство в ЕС).

Более осторожные прогнозы и у Министерства финансов. Согласно умеренному сценарию, Минфин ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) на более 11% за 2018−2020 годы. Таким образом, в ближайшие 3-4 года Украина вернется к показателям ВВП 2013 года.

Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 2018 и 2019 годах на 4%, а в 2020 году – на 5% (13% по итогам трех лет).

Третий, "пессимистичный" сценарий, предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018 году, на 1% – в 2019-м и на 1,7% – в 2020 году (3,9% за три года).

Таким образом, Министерство финансов не видит оснований, чтобы Украина в ближайшие годы превратилась в очередного "азиатского тигра" с 10-11-м процентным ростом ВВП, на которые могли бы клюнуть иностранные инвесторы.

В плену либеральных иллюзий

Как же хочет правительство обеспечивать небывалый экономический рост? Ведь из деятельность приводила только к обвалу экономики. Для этого нужно понимать, какая экономическая стратегия есть у премьера. А ее у нее попросту нет.

Можно лишь догадываться, что Гройсман намерен руководствоваться предписаниями МВФ, однако, когда они идут в противоречия с бизнес-интересами окружения Порошенко, требования иностранных кредиторов по реформам игнорируются, а чиновники "включают дурака".

Более подробно свое видение экономического роста премьер озвучил в середине сентября в ходе ежегодного саммита YES. По его словам, за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой". Мол, в 2004-2005 годах в Украине экономика набирала огромный темп роста, однако начатые преобразование постоянно останавливались.

По мнению Гройсмана, на данный момент есть все шансы для того, чтобы ежегодно увеличивать ВВП. Для этого необходимы внедрение реформ – пенсионной, земельной, судебной, а также продолжение процесса децентрализации.

Премьер подчеркнул, что сотрудничество с европейскими партнерами является ключевым для Украины, и что он очень ценит помощь, предоставляемую ЕББР и МВФ, заверив, что правительство настроено на дальнейшее выполнение программ МВФ.

Как известно, политика МВФ по отношению к Украине сводится к тому, чтобы максимально сократить государственные расходы, а цены и тарифы выровнять до уровня мировых, при этом, максимально открыть границы для иностранных товаров.

Однако "азиатские тигры", на которые так равняется Гройсман, начинали свой путь с активной бюджетной поддержки своих экспортеров и промышленности. Нынешнее правительство только и делает, что ставит палки в колеса промышленности, в результате чего она до сих пор не может выйти из кризиса 2014 года.

Читайте также: Бесстыжий бюджет-2018: у народа – отобрать, чиновникам – отдать

"Порошенки, Гройсманы и полностью подконтрольные им СМИ трубят о росте экономики. Чтобы не слишком уж выглядеть "брехунами", говорят о росте ВВП на 1,5-2%. Даже, видимо, прочитав мои заметки о том, что не может быть роста ВВП без роста объема грузоперевозок, подсуетились и уже показывают рост объема в 1,5%.

Так и хочется сказать: "Ау, ребята, очнитесь!". Объемы добычи угля сокращаются, выплавка металла, а, соответственно, объемы перевозки руды, кокса также сокращаются. Производство минудобрений падает. Сбор зерновых меньше прошлогоднего на 5 млн. тонн и т.д. Что Вы возите? У Вас воздух такой тяжелый?! Добавлю, что для правдивости добавьте в следующий раз еще рост вагонного парка и подвижного состава. Иначе без вагонов и локомотивов даже воздух возить не получится", — написал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Николай Азаров.

Характерной особенностью нынешней власти является пиар на любой мало мальски нейтральной или позитивной экономической новости. Порошенко и Гройсман ездят перерезать ленточку даже на открытие небольшого сборочного цеха, поэтому новость о незначительном промышленном росте в августе после трех (!) лет падения чиновники преподнесли как чуть ли не начало новой индустриализации. И это притом, что в августе промпроизводство выросло всего на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в целом за 8 месяцев промышленность продолжала падать – этот показатель снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Однако и иностранцам, и украинцам давно уже понятно, что правительство Гройсмана не будет развивать экономику.

"Размещая евро облигации сроком на 15 лет под драконовские проценты 7.35% – это в самом деле историческое событие, потому что правительство, тем самым, сказало, что оно не ждет улучшения экономичской ситуации в Украине ни через 10 ни через 15 лет.

Потому что зачем брать на 15 лет под драконовские проценты, если можно было бы взять на 3-4 год с учетом того, если бы правительство было бы уверено, что экономическое положение и мы бы могли взять на внешних рынках по 2-4 процента годовых, как нормальные страны со здоровой экономикой.

Правительство признало, что оно не ожидает улучшением экономической ситуации в ближайшие 15 лет", — заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

У нынешней власти главная цель – не развивать экономику, а собрать деньги с бизнеса и народа любой ценой, после чего можно спокойно свалить из страны.

Читайте также: Почему президент в упор не видит нищеты населения? Мнение эксперта

"У нас в 2000-х было три года, когда темпы роста были действительно впечатляющие. Это 2004 год 12%-й рост реального ВВП, это 2006-й год – 6% и 2007-й – 7% роста. И все эти годы характеризуются тем, что что номинальный объем изъятия денег в бюджет хоть и рос, но он все же не превышал роста номинального ВВП, то есть, из экономики не вымывали деньги быстрее, чем она растет.

Этого было достаточно для того, чтобы экономика показывала позитивные результаты. Но когда у овцы пытаются состригать шерсть быстрее, чем она отрастает, мы получаем голую овцу, которая мерзнет и развиваться не хочет", – заявил член "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейников.