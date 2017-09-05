"План Маршалла" для Украины. При чем здесь Литва?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинский правящий класс не может продемонстрировать впечатляющих евроинтеграционных успехов, поэтому постепенно меняет риторику с "проевропейской" на "реформаторскую" и попутно старается навязать народу очередной нежизнеспособный миф — о помощи Запада в восстановлении украинской экономики. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Видишенко

Представителями Сейма Литвы подготовлен "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршалла" для Украины на 2017-2020 годы). Эта инициатива предполагает экономическую, политическую и финансовую помощь Украине. План предусматривает 5 млрд евро ежегодной поддержки от Евросоюза для реформ, направленных на экономический рост. По словам первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в настоящее время план обсуждается в ключевых международных институтах.

Напомним, что еще в 2014 году Литва инициировала на уровне Евросоюза дискуссии по поводу шестилетней финансовой помощи Украине в объеме 30 млрд. евро. Литва предлагала пересмотреть бюджет ЕС 2014-2020 годов для того, чтобы выделить до 3% на реализацию нового "плана Маршалла" для Украины, и таким образом сформировать инструмент финансовой помощи. Авторство документа принадлежит трем литовским политикам, в том числе экс-премьеру Андрюсу Кубилюсу. По его словам, если "План Маршалла для Украины" и будет внедряться, то только под конкретный план реформ, которые Украина должна будет выполнить.

Как компенсировать "евронедостаточность"

По мнению Видишенко, "план Маршалла" является элементом в общем процессе изменений характера месседжей от власти — это "скрытая альтернатива той проевропейской риторике, на которую ориентировался (украинский — Ред.) правящий класс последние три года", поскольку власти необходимо компенсировать "евронедостаточность" — отсутствие явных успехов в евроинтеграционном процессе.

"Планируемой инициативой занимается литовский Сейм… Но хотелось бы тут же отметить, что выдавать желания и инициативы литовского Сейма за мнения лидеров паневропейского проекта — это несколько дерзко и, откровенно говоря, комично", — подчеркнул политолог.

По его словам, "конечно же, по регламенту, литовскую инициативу будут вынуждены обсудить, но о её принятии говорить явно преждевременно, вряд ли Литва найдёт искренний отклик в сердцах евробюрократов на собственную инициативу".

Видишенко напомнил, что ранее представители ХДС в Германии говорили о ста миллиардах долларов США, необходимых для восстановления экономики Украины. Но это было не предложение помощи, а — "констатация факта".

"В декабре 2016 года посол Германии в Украине Эрнст Райхель говорил, что Украина не испытывает потребности в финансировании по примеру «плана Маршалла». Еще тогда немецкий посол отметил крайне низкий уровень кредитного рейтинга (…) и говорил о том, что Украине необходимо учиться привлекать инвестиции. А инвестиционный клиамт в стране крайне неблагоприятен. Привыкли ходить за кредитами исключительно под государственные гарантии, у нас же не утруждаются делать по-другому… И, конечно же, наши экономические отношения — они очень и очень специфические", — сказал эксперт.

Видишенко также отметил, что поддержки у литовской инициативы в Европе пока нет, да и называть то, что предлагают, "планом Маршалла", нет оснований — «язык не поворачивается просто".

"Это никакое не масштабное финансирование для модернизации Украины. Более того, в маленькую Грузию американцы вложили куда больше, при том, что жизнь там достаточно скверная", — отметил политолог.

Как в Европе видят Украину

Видишенко напомнил, что настоящий план Машалла "был ценным инструментом в годы "Холодной войны" США против СССР". Сейчас же ситуация (если говорить о роли Украины, которой нужно помогать) — совершенно другая.

"Роль Украины… она политически и экономически девальвирована. Украинский рынок сузился в разы, и самоотверженно заниматься её полноценным восстановлением для коллективного Запада, даже несмотря на де-факто внешнее управление, которое имеет место, было бы и экономически нецелесообразным, и политически крайне сложным", — сказал Видишенко.

Он пояснил: текущая мировая конъюнктура и внутриполитическая ситуация в Украине не способствуют реализации литовской инициативы.

"Поэтому проект восстановления Украины при нынешней власти политически невозможен и экономически не целесообразен", — констатировал эксперт.

По словам Видишенко, в ЕС рассматривают Украину как "крайне дестабилизированное государство, государство с резко сузившимся внутренним рынком, с радикализированным и насильно лимпенизированным населением".

Кроме того, в Европе "рассматривают политический кризис 2013-2017 годов как один из важнейших катализаторов центробежных процессов внутри паневропейского проекта, одним элементов, ускоривших дезинтеграцию в целом паневропейского объединения".

Не "план Маршалла", а "план Маргентау"?

По мнению Видишенко, применительно к нынешним украинским условиям, "скорее, речь идёт не о внедрении "плана Маршалла", а "плана Маргентау", как раз исторически предшествовавшего плану Маршалла — с дальнейшей ликвидацией тяжёлой промышленности в Украине".

"Что говорить, если Украине была обещана со стороны кураторов нынешней власти исключительно аграрная сверхдержавность, как великая честь. О чём еще в этих условиях говорить… когда нашим "адвокатом" является прозябающая сама и живущая на европейские (поддачки — Ред.) Литва", — подчеркнул эксперт.

И добавил: "знаете, с такими друзьями, как говорится, и враги не нужны — потому что с таким "адвокатом" полноценным субъектом едва ли можно себя чувствовать, это просто смешно".

По словам политолога, экономическая помощь сейчас не может компенсировать для Украины потерю возможностей на рынках стран СНГ.

Он напомнил, что в 2003-2004 годах украинская экономика благодаря этим возможностям демонстрировала рост в 10-12% в год. При этом Видишенко отметил: «это всё равно не остановило наших сограждан… значительную часть наших сограждан — от участия в "оранжевой" революции…".

Убили себя сами

Теперь же, считает эксперт, никто на Западе не заинтересован в том, чтобы помогать Украине выплатить многократно возросший внешний долг или укреплять "исхудавший до неузнаваемости украинский средний класс".

"Украина ходит с протянутой рукой… Но никто в Европе не будет заниматься восстановлением украинского индустриального потенциала, создавать себе конкурента", — резюмировал Видишенко.

Он также отметил, что если крупные капиталы государств "европейского ядра" сделали на Балканах всё необходимое "в плане систематической деиндустриализации, доведения конкурентных предприятий до банкротства", то в Украине "всё это сделал сам правящий класс, без какой-либо внешней подсказки".

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил на встрече в Киеве со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом реализацию разрабатываемого литовским парламентом плана, который предусматривает предоставление Киеву финансово-инвестиционной поддержки и помощи в проведении реформ со стороны ЕС.