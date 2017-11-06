"План Маршалла для Украины" разрабатывается и… отменяется

Денис Гаевский, обозреватель

С начала года киевские власти убеждали собственный электорат в том, что "заграница нам поможет". Речь идет о так называемом "плане Маршалла для Украины", согласно которому, по задумкам Киева, европейские партнеры будут выделять по 5 млрд евро в течение не менее 6 лет, что по отношению к валовому национальному доходу сделало бы Украину крупнейшим реципиентом европейских дотаций. В августе первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив (первый послемайданный глава Нацбанка, при котором гривна потеряла половину стоимости) намекал, что "план Маршалла", дескать, дело решенное.

Отметим, что "план Маршалла для Украины" – совместная инициатива киевских и литовских политиков. Главным автором этого проекта является экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, бывший председатель "СО-ХДЛ" (консерваторы). Напомним, что Кубилюс является автором документа под названием "Стратегия сдерживания России" (2007 год), а также вывел формулу, являющуюся квинтэссенцией внешней политики прибалтийских государств: "Чем больше в Европе будет Америки, тем меньше там будет России".

"План Маршалла" ранее был поддержан Сеймом Литовской Республики и резолюцией съезда Европейской народной партии (объединение правоцентристских и консервативных партий Европы), проходившего в марте на Мальте в присутствии президента Украины. Понятно, что никакой правовой силы решения вышеуказанных организаций не имеют, потому Киев и Вильнюс планировали презентовать инициативу на саммите Восточного партнерства, который состоится в конце ноября.

Литовская сторона указывает, что источником финансовых ресурсов для "нового плана Маршалла" может стать бюджет Европейского внешнего инвестиционного плана (EU External Investment Plan), согласно которому Еврокомиссия предусматривает выделить до 88 млрд евро до 2020 года, преимущественно для стран Африки. Кроме того, в семилетнем бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы Кубилюс предлагает зарезервировать для Украины 3%, что эквивалентно не менее 30 млрд евро (хотя истощение ресурсной базы Запада вынудит с 2021 года, скорее всего, урезать дотации в рамках политики кохезии даже для собственной периферии).

В целом, на идее предоставления масштабной макрофинансовой помощи Украине с момента Евромайдана пиарились многие. Эта идея была более-менее актуальной и имела определенные шансы на успех в 2014-2015, когда киевские власти обладали беспрецедентным уровнем международной поддержки. Вспомним, что в 2014-2015 годах собственные планы финансовой помощи Украины выдвигали британский историк Тимоти Гартон-Эш, французский философ Бернар-Анри Леви, отдельные депутаты Бундестага, а также "венский узник" Фирташ, чье так называемое Агентство по модернизации Украины обещало привлечь чуть ли не $300 млрд инвестиций (кто-то вообще помнит сейчас об этом?!).

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Но на день сегодняшний данная идея выглядит "осетриной не первой свежести": в условиях, когда Киев стремительно теряет внешнюю поддержку, а западные круги, с одной стороны, убедились, что мощного антироссийского тарана из Украины не получилось, а с другой – сумели и без того заполучить на украинском направлении практически все, что хотели (демонтаж таможенных барьеров, трудовые, интеллектуальные, минерально-сырьевые ресурсы, часть энергетического рынка, приоритетное участие в приватизации).

Еще когда литовская сторона только выдвинула инициативу о составлении "нового плана Маршалла", незаангажированные эксперты пришли к выводу, что желаемое выдается за действительное. Чем меньше остается времни до саммита Восточного партнерства, тем меньше сомнений остается в экспертных выводах. Первый тревожный звоночек для Киева прозвучал, когда замглавы МВФ Дэвид Липтон заявил о том, что ничего не слышал о "плане Маршалла для Украины", посоветовав киевским "верхам" сконцентрироваться на дальнейшем проведении реформ.

Но настоящей "зрадой" стала опубликованная "Европейской правдой" информация о том, что в документах саммита Восточного партнерства нет даже беглого упоминания о "плане Маршалла". Так, еврокомиссар Йоханнес Хан, ответственный за европейскую политику соседства, подтвердил, что Еврокомиссия получила проект "плана Маршалла", но сомневается в его необходимости. Кроме того, со стороны Брюсселя и Вашингтона в адрес Киева регулярно звучат призывы ужесточить борьбу с казнокрадством и создать антикоррупционный суд (заметим, что это призывы в пустоту – ведь не могут пчелы быть против меда). В Брюсселе наверняка понимают, что деньги, выделенные в рамках "плана Маршалла", лишь обогатят украинскую верхушку, а не будут способствовать расширению емкости украинского рынка для европейских производителей и решению геополитических задач.

Даже если на минуту представить, что Украине будут-таки выделены деньги в рамках "плана Маршалла", то едва ли хоть одна глобальная проблема страны будет решена с их помощью. Примером тому служат многочисленные кредиты (в общей сложности порядка $20 млрд), выделенные Киеву с 2014 года, усугубившие социально-экономическую ситуацию в стране (заметим, что лишь с начала 2017 госдолг увеличился на $6 млрд, до $77 млрд). Только от разрыва экономических связей с РФ, санкционной конфронтации, транзитных ограничений, а также блокады Донбасса и Крыма потери Украины составляют не менее $20 млрд – то есть, примерно столько же, сколько было получено от кредиторов за три с половиной года. Также не стоит забывать об экономически убыточных управленческих решениях, вроде закупок реверсного газа, южноафриканского и пенсильванского угля, интеграции Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E и т.д.

К тому же, если вспомнить о существовании оффшорных дыр, то сумма потерь увеличивается на порядок. К примеру, экс-глава СБУ Наливайченко сообщал, что за два первых года правления новой власти в офшорные юрисдикции переведено около $15 млрд. В целом, по оценкам экономических экспертов Национальной академии наук Украины, за 25 лет из Украины в оффшоры вывели $148 млрд.

В общем, Украина – бедная, поскольку обворованная. Сомнительно, что внешними вливаниями задача восстановления украинской экономики хотя бы на уровень 2013 года будет решена. Но разумные аргументы покамест не вынудили украинские "верхи" свернуть с разрушительного политэкономического курса под названием "великая аграрная держава". Что ж, обывателям необходимо запастись терпением – рациональные смыслы вернутся в высокие киевские кабинеты еще не скоро.