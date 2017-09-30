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    Политика

    Порошенко озаботился ситуацией с мораторием на вывоз леса-кругляка

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    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проанализировать эффективность действия моратория на вывоз леса-кругляка.

    Карпатский пейзаж
    RIA News
    Последняя надежда: лес-кругляк на 600 миллионов и другие ресурсы Кабмина

    По словам главы государства, резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло.

    "Значит существует теневой рынок, который на сегодняшний день должен быть закрыт", — подчеркнул президент.

    Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесникам и представителям местного самоуправления с просьбой сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности.

    "Это абсолютно четкая моя позиция — хватит. Люди должны почувствовать, что у нас не просто прекратились незаконные вырубки, но и очень активно ведется восстановительная работа (по восстановлению лесов — Ред)", — президент Порошенко.

    Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому запрещается на 10 лет экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. Запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) вступил в силу 1 ноября 2015 года, а запрет экспорта древесных пород сосны начнет действовать 1 января 2017 года.

    Как отметили в Кабинете министров Украины, в ЕС воспринимают запрет на вывоз леса-кругляка из Украины как нарушение Соглашения об ассоциации. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее сообщила, что Кабмин активно работает над снятием моратория на экспорт древесины.

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