Порошенко озаботился ситуацией с мораторием на вывоз леса-кругляка

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проанализировать эффективность действия моратория на вывоз леса-кругляка.

По словам главы государства, резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло.

"Значит существует теневой рынок, который на сегодняшний день должен быть закрыт", — подчеркнул президент.

Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесникам и представителям местного самоуправления с просьбой сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности.

"Это абсолютно четкая моя позиция — хватит. Люди должны почувствовать, что у нас не просто прекратились незаконные вырубки, но и очень активно ведется восстановительная работа (по восстановлению лесов — Ред)", — президент Порошенко.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому запрещается на 10 лет экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. Запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) вступил в силу 1 ноября 2015 года, а запрет экспорта древесных пород сосны начнет действовать 1 января 2017 года.

Как отметили в Кабинете министров Украины, в ЕС воспринимают запрет на вывоз леса-кругляка из Украины как нарушение Соглашения об ассоциации. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее сообщила, что Кабмин активно работает над снятием моратория на экспорт древесины.