"План Маршалла": в Кабмине сделали заявление

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Литва тщательно подготовилась к представлению проекта "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." ("План Маршалла для Украины" — Ред.) другим членам Европейского Союза 6 ноября. Об этом Климпуш-Цинцадзе рассказала в эфире "5 канала".

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"Безусловно, тот факт, что Литва своими усилиями и очень тщательной подготовкой такого Европейского плана для Украины, так называемого "Плана Маршалла", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно", – отметила она.

По ее словам, этот план уже получил конкретизированные очертания "со структурой, с пониманием тех механизмов, которые должны быть заложены" для того, чтобы план мог быть реализован.

Вместе с тем, Климпуш-Цинцадзе добавила: "Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку от всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд евро".

Ранее Порошенко сообщал, что в ходе саммита Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.