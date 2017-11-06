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    Презентован "План Маршалла": доноры проверят, куда Украина тратит деньги

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    6 ноября в литовском Сейме был презентован "План Маршалла", в рамках которого Украина должна получить поддержку со стороны Евросоюза.
    Купюра евро
    REUTERS Dado Ruvic

    ВИЛЬНЮС/КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Украине могут создать орган по контролю эффективности использования средств, выделенных международными донорами, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на презентации "плана Маршалла".

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: "План Маршалла" для Украины как золото Полуботка

    Новая структура будет создана в рамках реализации "плана Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку Украины со стороны ЕС. По словам Линкявичюса, сейчас рассматриваются варианты объединения усилий ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и МВФ в предоставлении помощи Украине.

    "Считается, что эти средства (выделенные международными донорами – ред.) не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Так что мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал Линкявичюс в эфире "112 Украина".

    Он отметил, что использование Украиной предоставленных ей средств не должно вызывать сомнений и быть прозрачным. При этом во время презентации "плана Маршалла" обсуждался вопрос создания контролирующего органа, который должен контролировать эффективность использования средств доноров во всех отраслях.

    Посол Украины в Вильнюсе Владимир Яценковский сообщил журналистам, что "план Маршалла" изначально был "литовским планом для Украины на период с 2017-2020 годов, позже он стал европейским". "Он особенно важен для Украины, и не только для Украины, но и для всего континента, всего демократического мира", — добавил дипломат.

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    Весной конгресс Европейской народной партии утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Позднее документ был переименован в "Европейский план для Украины".

    Ранее сообщалось, что украинская сторона нарабатывает свои предложения по "плану Маршалла".

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