Презентован "План Маршалла": доноры проверят, куда Украина тратит деньги

ВИЛЬНЮС/КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Украине могут создать орган по контролю эффективности использования средств, выделенных международными донорами, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на презентации "плана Маршалла".

Новая структура будет создана в рамках реализации "плана Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку Украины со стороны ЕС. По словам Линкявичюса, сейчас рассматриваются варианты объединения усилий ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и МВФ в предоставлении помощи Украине.

"Считается, что эти средства (выделенные международными донорами – ред.) не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Так что мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал Линкявичюс в эфире "112 Украина".

Он отметил, что использование Украиной предоставленных ей средств не должно вызывать сомнений и быть прозрачным. При этом во время презентации "плана Маршалла" обсуждался вопрос создания контролирующего органа, который должен контролировать эффективность использования средств доноров во всех отраслях.

Посол Украины в Вильнюсе Владимир Яценковский сообщил журналистам, что "план Маршалла" изначально был "литовским планом для Украины на период с 2017-2020 годов, позже он стал европейским". "Он особенно важен для Украины, и не только для Украины, но и для всего континента, всего демократического мира", — добавил дипломат.

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Весной конгресс Европейской народной партии утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Позднее документ был переименован в "Европейский план для Украины".

Ранее сообщалось, что украинская сторона нарабатывает свои предложения по "плану Маршалла".