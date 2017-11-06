Порошенко от Тиллерсона нужны были три вещи

Геворг Мирзаян – политэксперт, для РИА Новости Украина

Лайкните меня

В последнее время Петру Алексеевичу не везет на международных собеседников – внешние партнеры, мягко говоря, не жалуют украинского президента и его мантры про "спасите меня от Орды". Эрдоган на встрече с Порошенко откровенно засыпает, и даже европарламентариям не интересно слушать спич лидера Украины в ПАСЕ.

Однако 4 ноября и на Банковую пришел праздник – с Порошенко по телефону поговорил Рекс Тиллерсон. И, в целом, это разговор был для украинского лидера вполне удачным.

Собственно, Петру Порошенко нужны были от Тиллерсона три вещи. Во-первых, поддержка. Да, украинские официальные и полуофициальные лица, приводящие примеры поддержки, говорят об оружии (решение о поставках которого Трамп еще не принял), кредитах (которые МВФ давать Украине уже не хочет), но для Порошенко это отнюдь не зрада.

По сути, он готов принять от США любую помощь – хоть лайк от Трампа в Твиттере. Президенту Украины важна не столько сущностная составляющая этой поддержки (хотя деньги бы, конечно, лишними для украинских распильщиков бюджета не были), сколько смысловая. Порошенко нужна регулярная демонстрация американской поддержки его режима, и нужна она, прежде всего для внутреннего потребления. Чтобы не было больше никаких михомайданов, чтобы украинские политики и олигархи не вздумали фрондировать против главы государства, и чтобы не приходилось решать проблемы через весьма рискованные истории с "рюкзачками Авакова". Поэтому на крайний случай "поддержкой" можно считать даже сам телефонный разговор с Тиллерсоном.

Бейте их, бейте

Во-вторых, Порошенко нужно продолжение и даже углубление антироссийских санкций со стороны США. "Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", — отметил сайт украинского президента. И тут Рекс Тиллерсон, по всей видимости, Порошенко не разочаровал. Правда, не по своей воле.

Госсекретарь Тиллерсон и президент Трамп рады бы снять с России санкции и начать с ней нормальное сотрудничество по важнейшим для США вопросам (ограничение китайской и иранской экспансий, нераспространение), однако Конгресс против. Капитолий объявил Трампу крестовый поход, и рассматривает российский вопрос как важнейший инструмент в этом вопросе. По мнению конгрессменов, удары против России являются и ударами против Трампа (который вроде как связан с Москвой). Поэтому они всеми конечностями за любые новые санкции против Кремля.

При этом Конгресс (в отличие от тех же Тиллерсона или Трампа) не понимает или не хочет понимать вредность этого подхода. Безосновательная санкционная война против России (последними элементами которой стали ограничения в адрес российских нефтегазовых проектов и торговли оружием) наносит удар, прежде всего по американским интересам. Европа уже взбунтовалась против этой войны, и ищет пути примирения с Москвой. Ближневосточные союзники тоже отнюдь не в восторге от американского авантюризма – им нужны хорошие отношения с Кремлем для того, чтобы обуздать иранские амбиции. Однако для Порошенко это, понятное дело, не важно. Его заботят собственные интересы – до тех пор, пока будут сохраняться санкции, они будут служить серьезным стоппером на пути российско-западного сближения. Сближения, после начала которого деструктивное поведение украинского режима уже никому не будет нужно. А значит и не будет нужен сам Порошенко.

Миротворцы, а не оккупанты

Третьим моментом, который нужен был хозяину Банковой от хозяина Туманной лощины (так неформально называется Госдеп) являлась поддержка украинского варианта миротворческой миссии, которую планируется разместить на территории ДНР и ЛНР. "Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая и неконтролируемый участок российско-украинской границы", — говорится на сайте президента Украины.

Ни для кого не секрет, что Киев хочет размещения в ДНР и ЛНР не миротворцев, а де-факто оккупационной иностранной миссии, которая займется разоружением и/или отстрелом ополченцев, а также возьмет под контроль участок границы между непризнанными республиками и Россией. Кремль же вместе с Евросоюзом предлагают другой вариант – размещение миротворцев на всей территории, но исключительно для охраны миссии ОБСЕ и в рамках мандата ОБСЕ. То есть без контроля за границей и без разоружения ополченцев. Такой вариант (в отличие от украинского) не противоречит Минску, в котором есть четкое пояснение об условиях передачи границы под контроль Киева, а также запрет на размещение любых иностранных войск на любой территории Украины.

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И вот тут для Порошенко возникает конфуз. Формально США вроде как поддерживают украинский вариант, однако на деле призывают согласиться с российским. Просто потому, что американцы оказываются в изоляции и просто не смогут протащить токсичный украинский вариант через Совет Безопасности ООН. К тому же у США и Украины разные цели в этой миротворческой истории. Белому дому нужны миротворцы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Украине и не втягиваться в бессмысленный, сверхзатратный и опасный конфликт с Россией (в случае, если украинское руководство вдруг решит начать войну). Порошенко же выдвигает свою нереалистичную инициативу лишь для того, чтобы сорвать размещение миротворцев. Ведь если последние появятся на Донбассе, то вести регулярные обстрелы ЛНР и ДНР будет очень сложно, да и ЕС с Россией могут последовать плану Зигмара Габриэля и начать нормализацию отношений не после выполнения Минска (который Украина успешно срывает), а после прекращения огня на Донбассе.

Новый Карфаген?

Впрочем, Тиллерсон предложил расстроенному в лучших чувствах Порошенко компенсацию – он посылает в Киев очередного американского дипломата. "Тиллерсон проинформировал Порошенко о назначении Уэсса Митчелла помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями", — говорится в сообщении Банковой.

Некоторые эксперты уже успели возрадоваться и написать, что назначение Митчелла подорвет монополию на посреднический процесс со стороны Курта Волкера, который своими последними заявлениями продемонстрировал определенную неадекватность. Однако эта радость быстро пройдет – достаточно лишь посмотреть на биографию назначенца.

Господин Митчелл был президентом и исполнительным директором Центра анализа европейской политики (CEPA). Того самого центра, который Пентагон в 2015 году нанял для помощи в деле усиления американской политики в Восточной Европе. Напомним, что итогом этого "усиления" стало укрепление американской военной инфраструктуры в Польше и на Балтике, а также активизация усилий по силовому сдерживанию России.

Сам же Митчелл еще до Крыма критиковал обамовскую "стратегию политического терпения" в отношении Москвы и призывал к сдерживанию России. После же обострения российско-западного конфликта в 2014 году Митчелла пробило на некоторые ассоциации. "После окончания холодной войны Запад, возможно, надеялся, что Россия станет этакой большой версией Польши – с либеральными институтами и демилиртаризованной внешней политикой, — написал Митчелл в марте 2017 года. – Однако в итоге мы получили поздний вариант Карфагена – этакую угрюмую карающую силу, которая стремится проводить внешнюю политику, основанную на желании отомстить. Разрушить систему, которую эта сила обвиняет в потере своего величия".

От такого человека сложно ожидать какого-то вменяемого подхода или конструктива, однако Кремль уже давно не обольщается. До тех пор, пока российский вопрос является хлыстом Конгресса для регулярной порки Трампа, даже назначение Генри Киссинджера ответственным за украинский кризис мало что изменит. Поэтому Россию вполне устроит готовность США не обострять ситуацию на Украине. Ну и, конечно, отказ от принципа "Карфаген должен быть разрушен".

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