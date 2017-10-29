Эксперт о возможном компромиссе с миротворцами в Донбассе

Формула с учетом пожеланий Российской Федерации должна касаться введения миротворческого контингента в Донбасс в несколько этапов, считает Дьяченко.

"На первом этапе — только на линии разграничения для того, чтобы развести стороны, отвести войска и вооружения. После этого от Украины будут требовать принятия законов для реализации Минских соглашений. Не исключено, что вторым этапом станет ввод миссии миротворцев на территорию, которая не подконтрольна Украине для проведения и контроля над выборами. То, что сейчас от Украины потребуют уступок — это очевидно. Дальше терпеть отговорки власти никто не будет. Интересно будет посмотреть на то, как Банковая будет выходить из тупика, в который сама себя загнала. Ведь о "перемоге" теперь особо не расскажешь", – сообщила Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Украина настаивает на том, что в Донбасс должна быть введена миротворческая миссия ООН, причем располагаться она должна на границе с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эту процедуру необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться миротворцы могут только на линии соприкосновения.