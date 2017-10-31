Волкер инициировал в США обсуждение поставок оружия Киеву

Владимир Матвеев, обозреватель

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в интервью агентству Reuters в ходе визита в Киев, сейчас в Вашингтоне "активно рассматривают", обдумывают вопрос о поставках "летального оборонного" оружия Украине.

При этом спецпредставитель США заявил, что данный вопрос не относится к разряду вызывающих резкие противоречия.

"Никто не беспокоится, когда кто-то защищается, если только это не агрессор, поэтому этот вопрос не должен быть таким спорным", — сказал он.

Также Волкер рассказал о переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые состоялись в Белграде 7 октября. По словам Волкера, переговоры были "конструктивными", но пока не принесли заметных результатов.

Спецпредставитель США выразил надежду на прогресс в вопросе Донбасса и нахождение компромисса с РФ. "Мы пытаемся понять, сможем ли мы выступить с общими идеями о том, как миротворческие силы могут быть использованы для разрешения конфликта", — сказал Волкер, передает Голос Америки.

По мнению дипломата, этот шаг может быть эффективным только в том случае, если миротворцы будут наделены широкими полномочиями и смогут действовать на всей территории региона.

При этом он повторил обычные обвинения американской стороны, заключающиеся в том, что конфликт на востоке Украины якобы бы удерживает Россия.

"До сих пор Россия удерживала эту территорию, поддерживая конфликт в надежде, что это даст ей инструменты для давления на Украину, — считает Курт Волкер. – В реальности, как мне кажется, это привело к прямо противоположным результатам. Это привело к созданию Украины, которая более едина, более националистически настроена, более антироссийская и более ориентированная на Запад, чем когда-либо до сих пор", — цитирует Волкера "Голос Америки".

В этом контексте Волкер заявил в субботу, что освобождение активистов крымско-татарского движения российскими властями может свидетельствовать о том, что Москва готова "к позитивным шагам" в разрешении конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее Сенат США утвердил законопроект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 700 миллиарда долларов и поддержал основные элементы поправки к закону, которые могут увеличить помощь в сфере обороноспособности для Украины.

В соответствии с законопроектом, Украина в 2018 году получит до $150 млн в качестве военной помощи, против 350 млн долларов, предусмотренных в минувшем году говорится в документе.

При этом сенатский законопроект предполагает большее финансирование базовых военных расходов, нежели законопроект Палаты представителей, и меньшее — Фонда зарубежных чрезвычайных операций.

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Сенат поддержал ключевые элементы поправки к закону о Национальном оборонном бюджете США (NDAA) на 2018 фискальный год, которые увеличивают помощь в сфере безопасности для Украины.

Так, согласно заявлению одного из соавторов поправки, сенатора-республиканца Роба Портмана США могут предоставить помощь в 500 млн долларов на протяжении двух лет при условии, что Украина покажет "прогресс" в реформах оборонного сектора.

Показательно, что спикер украинского парламента Андрей Парубий во время встречи с Волкером в Киеве заявил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении Украине оборонного летального оружия.

"Мы считаем, что санкции должны и расширяться, и усиливаться. И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — сказал Парубий в ходе встречи.

Киев добивается от Соединенных Штатов Америки поставок в страну летального оружия в течение последних трех лет, однако до сих пор подобные попытки не увенчались успехом.

Ранее США пообещали предоставить Киеву нелетальное вооружение. Президент Украины Петр Порошенко заявлял также, что существует вероятность поставок "летального вооружения оборонного характера".

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что Белый дом готов предоставить Киеву летальное оружие. В интервью "Укринформу" Муженко рассказал, что они уже согласовали детали поставок и осталось лишь дождаться политического решения.

Напомним, решение о предоставлении летального оружия Украине — за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Против возможных поставок американского оружия Киеву резко выступает Москва так как предоставление летального оружия Киеву не принесет стабильность в регион.

После нескольких месяцев внутренних дебатов "администрация Трампа все еще не может решить вопрос о том, поставлять ли Украине оборонительное оружие, о котором она уже давно просит", сообщает 29 октября The Washington Post.