Итоги визита Эрдогана в Киев: полеты во сне и наяву

Геворг Мирзаян — политолог, для РИА Новости Украина

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган провел встречи с политическим истеблишментом Украины, в том числе и с президентом. Киев уверял, что с Эрдоганом было что обсудить — по словам пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, вместо запланированных 45 минут переговоров, они продлились около трех часов.

Обсуждали прежде всего экономику. Любопытно, что все украинские СМИ процитировали Эрдогана, заявившего о намерении поднять турецко-украинский товарооборот до 10 миллиардов долларов, однако практически никто из них не пояснил, каким этот товарооборот является на сегодняшний день. А составил он в 2016 году 3,15 миллиарда долларов (почти в два раза ниже, чем в 2012 году).

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Таким образом, Эрдоган говорил о фактическом утроении объема – чем несколько снизил ожидания – полгода назад турецкий премьер Бинали Йылдырым со своим украинским визави Владимиром Гройсманом обещали довести оборот до 20 миллиардов. Правда, ни тогда, ни сейчас стороны не пояснили, за счет чего будет осуществлен этот скачок – особенно на фоне грустных показателей украинского производственного сектора.

Сайт президента Украины Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев

По сути Украина в перспективе представляет для Турции интерес в основном как рынок сбыта своей продукции, а также как пусть и ненадежный, но транзит – не случайно Эрдоган и Порошенко достигли договоренностей об открытии новых маршрутов авиа- и паромного сообщения между странами.

Впрочем, главной темой переговоров все-таки была политика. "Наша цель – это углубление стратегического партнерства между Украиной и Турцией. Наша цель – на основании уважения к международному праву обеспечить доверие, обеспечить стабильность, обеспечить стабильное развитие, процветание в целом регионе", — уверяет украинский президент Петр Порошенко.

О стратегическом партнерстве говорить сейчас непросто, ведь по целому ряду вопросов интересы Турции сейчас расходятся с украинскими. Например, Анкара реализует с Москвой проект "Турецкий поток", который, вкупе с "Северным потоком-2", может лишить Украину не только доходов от транзита российского газа в ЕС, но и целых сегментов газотранспортной системы (которые, по словам самих украинских энергетиков, придется закрывать по причине нерентабельности). Попытки Киева убедить Анкару отказаться от реализации соглашения оказались безуспешными. Конечно, некоторые украинские активисты уверяли, что Эрдоган может компенсировать Украине ее потери. "Раз Турция забирает российский транзитный газ, она должна предложить что-то Киеву взамен", — уверяет журналист Олег Соскин.

Вопрос: что именно? Вряд ли речь идет о финансовых компенсациях – непонятно, с какой стати Эрдогану платить Киеву за победу в

конкурентной борьбе по транзиту.

Крым турецкий

Возможно, украинцы говорят о каких-то словесно-политических бонусах. Например, по вопросу "российской агрессии". "Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и введение миротворческой миссии на Донбасс", — подчеркнул Святослав Цеголко.

На деле никакой сенсации или ущерба российским интересам в этом заявлении нет. Миротворческую миссию на Донбассе, как известно, поддерживают очень многие, в том числе и Владимир Путин. Вопрос лишь в ее мандате – Порошенко и США выступают за широкий мандат (фактически оккупационные войска), тогда как Путин и уважаемые страны ЕС хотят узкий вариант – охрана миссии ОБСЕ, осуществляющей полномочия в рамках Минских соглашений.

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Что же касается поддержки Анкарой территориальной целостности Украины, то ожидать от Эрдогана признания Крыма российским или имеющим право на независимость, бессмысленно. Ведь тогда Турции сложнее будет объяснять, почему она не признает независимость Карабаха, Иракского Курдистана, а также стремление к независимости турецких курдов.

Кремль этого признания и не ждет – России достаточно, чтобы Эрдоган прекратил поддерживать некоторые признанные в России террористическими крымскотатарские организации. Например, тот же Меджлис, чьи активисты стояли за энерго- и продуктовой блокадой Крыма.

Просьба тоже непростая. И дело даже не в том, что в тот же Меджлис турки вложили очень большие политико-экономические инвестиции. А в том, что крымскотатарский вопрос является не только внешнеполитическим, но и внутриполитическим вопросом в Турции.

Сайт президента Украины Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев

Крымские татары являются частью "тюркского мира", братским народом для турецких националистов, являющихся, в свою очередь, электоральным оплотом Реджепа Эрдогана. Президент Турции не раз подчеркивал (в том числе и в ходе этого визита в Киев), что для него крымский вопрос – это прежде всего крымскотатарский вопрос. "Позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях, известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем", – сказал Эрдоган. И добавил, что Анкара пытается принять любые меры в отношении "наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении".

Возможно, тут и есть пространство для компромисса – если Кремль будет учитывать интересы Анкары в крымскотатарском сообществе, Турция будет учитывать интересы России в вопросе суверенитета над полуостровом. И, например, продолжать закрывать глаза на регулярные посещения турецкими судами крымских портов.

Путинозависимость

К сожалению для Киева, ожидать какого-то серьезного обострения российско-турецких отношений не стоит. От договоренностей с Москвой и, в какой-то степени, хороших личных отношений с Путиным зависят не просто внешнеполитические интересы Турции (например, уровень влияния в послевоенной Сирии), а национальная безопасность страны. Без поддержки Москвы Анкара не сможет решить вопрос обуздания сирийских курдов, а также выстроить достойные отношения со Штатами (достаточно вспомнить, что в период российско-турецкого разрыва в конце 2015-первой половине 2016 года Запад оказывал серьезное давление на Анкару, понимая, что у Турции больше нет российской альтернативы). Вряд ли Эрдоган станет рисковать отношениями с Москвой ради того, чтобы угодить Порошенко.

Возможно, именно этим и обуславливается поведение турецкого лидера на совместной пресс-конференции с украинским визави. В то время как президент Украины по обыкновению использовал медийную площадку для очередного плача о российской агрессии и оккупации, сидевший рядом Реджеп Эрдоган откровенно демонстрировал желание заснуть. Периодически это ему удавалось.

Сайт президента Украины Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев

С другой стороны, ничто не мешает Эрдогану использовать украинский рычаг для того, чтобы немножко надавить на Кремль. Турецкому президенту не нравится чрезмерная, по его мнению, зависимость Турции в российско-турецких отношениях, и он будет всячески напоминать Путину о том, что у Анкары есть достаточно пространства для внешнеполитического маневра.

Именно поэтому, в частности, турецкие чиновники пытаются жонглировать соглашениями о покупке российской системы С-400 (турки намекнули, что готовы отказаться от закупки у России этого оружия, если Запад сделает достойное предложение), и будут дальше жонглировать турецко-украинскими отношениями.

И это, безусловно, трагедия для Украины. Страна потеряла субъектность в международных отношениях и превратилась в некий придаток, инструмент отношений с Москвой третьих стран – США, государств ЕС, Турции. Стоило ли за это бороться?

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