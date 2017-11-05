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    США предложили Украине не вносить свою резолюцию по миротворцам в ООН

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (214)

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    По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, в начале необходимо попробовать начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. США предложили Украине не вносить альтернативную российской резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе и попытаться достичь договоренности, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Украинская правда".

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
    Эксперт: миротворцы в Донбассе - способ затянуть решение конфликта

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    "Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим предложением… Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", — заявил американский дипломат на брифинге в Вашингтоне.

    По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

    "Мы обсуждаем принципы и элементы, которые должны быть в будущей резолюции Совета безопасности ООН. И если мы сможем договориться — это будет лучший вариант для продвижения вперед", — уточнил Волкер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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