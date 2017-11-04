Оружие США для Украины. Трампу предложат три варианта

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Президенту США Дональду Трампу на рассмотрение поступят три предложения по предоставлению Украине оборонительного оружия, сообщает ABC News, ссылаясь на слова неназванного представителя Госдепа.

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По словам источника, советник Трампа по национальной безопасности получил три варианта предоставления Украине гранта в размере 47 млн долларов на закупку оборонительного оружия.

"Президенту Дональду Трампу может быть предложен вариант одобрения гранта в размере 47 миллионов долларов, чтобы позволить украинскому правительству закупить американское оборонительное вооружение", — сообщает издание.