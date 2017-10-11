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    Украина надеется на совместное с США производство оружия

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (53)

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    Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что Украина является "надежным партнером" в оборонной индустрии.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Киев надеется производить оружие совместно с США и, возможно, продавать оружие Вашингтону, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

    Чалый охарактеризовал как "очень интересную" недавнюю речь американского министра обороны Джеймса Мэттиса, в которой речь шла в том числе и о международном сотрудничестве.

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    "Для нас это означает новые возможности продавать уникальное военное оборудование, которое мы производим в Украине", — заявил Чалый в Ассоциации сухопутных сил ВС США в Вашингтоне.

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    Он также отметил возможность "совместного производства военного оборудования и боеприпасов". "На мой взгляд, это еще важнее, чем просто продавать или покупать оборонительное оружие", — сказал Чалый.

    В свою очередь гендиректор концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что Украина является "надежным партнером" в оборонной индустрии.

    "Мы приехали сюда, чтобы показать наши знания и потенциал, показать, что мы можем быть партнерами… Мы не политики, мы готовы разрабатывать, производить и поставлять (оружие)", — сказала журналу Foreign Policy представитель "Укроборонпрома" Роксолана Шейко.

    Госконцерн "Укроборонпром" впервые представляет разработки украинского оборонно-промышленного комплекса на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army) в Вашингтоне. В частности, представлена беспилотная наземная бронемашина "Фантом-2". Также представлены бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и другое вооружение.

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    Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера". В России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".

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