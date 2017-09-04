"Укроборонпром" представил новый одномоторный самолет

"ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", специализируется на восстановлении и модернизации истребительной и учебно-тренировочной авиации… Завод разработал и продвигает новый легкий самолет Y1 "Дельфин", который может выполнять целый спектр задач, от начальной подготовки пилотов, как военной, так и гражданской авиации, к патрулированию и мониторингу", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, эта модель легко управляема, поэтому будет востребована при обучении пилотов. Производитель считает его актуальным как патрульный самолет для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также акробатический или легкий пассажирский самолет.

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"Y1 "Дельфин" оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая входит в масштабный авиаконгломерат Safran SA, производящей двигатели и авионику для самолетов Boeing и Airbus. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 километров в час и обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 километров", — добавили в ведомстве.

По данным концерна, конструкция самолета позволяет выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа. Самолет может оснащаться бортовым оборудованием как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современным цифровым (так называемая "стеклянная кабина"). Новый самолет уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов.