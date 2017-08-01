"Укроборонпром" испытал зенитно-пушечный комплекс "Шилка"

В ходе испытаний проверена работа всех систем боевой машины, в том числе 23-мм счетверенная автоматическая пушка, общая скорострельность которой составляет 3400 выстрелов в минуту.

Первоначальное назначение "Шилки" – защита от вражеских самолетов и вертолетов, однако в условиях гибридной войны на Донбассе украинские военные нашли ей новое применение. "Шилка" используется для поражения наземных целей. Скорострельность, скорость и маневренность машины позволяет применять ее для подавления огневых позиций противника.

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Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в партнерстве с американской компанией Delphi сorporation основал новое госпредприятие "Электрические системы".