Трюдо заявил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко сообщил о планах разрешить поставки летального оружия в Украину, пишет издание Globe and Mail.

"Премьер Джастин Трюдо сказал, что канадское правительство внесет Украину в список стран, в которые планируется разрешить экспорт некоторых видов оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение страны в этот список позволит поставщикам некоторых видов оружия подавать заявки на экспорт в Украину. В настоящее время список насчитывает 39 стран.

Порошенко в пятницу заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. Ранее президент Украины заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Напомним, соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа.