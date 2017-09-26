Передача летального оружия Украине грозит обострением в Донбассе - МИД РФ

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Поставки летального оружия США в Украину могут грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Такое решение будет однозначно попыткой подлить масла в огонь, как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен. Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации. Ничего такого не происходит на Украине сейчас, чтобы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.