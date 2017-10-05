Пока не "АТО", но еще не "война". Зачем Порошенко меняет терминологию

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в среду два законопроекта, касающихся урегулирования ситуации на востоке страны — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В одном из проектов, помимо прочего, Россия названа "агрессором", предусмотрены отказ от термина "АТО" и возможность применять армию на востоке страны. Однако украинская "партия войны" заподозрила президента в стремлении "узаконить" минские соглашения.

Партия войны и "минский договорняк"

Несколько сотен активистов "Национального корпуса" и других националистических организаций утром в четверг митинговали у здания Верховной Рады, протестуя против возможного принятия внесенных накануне в парламент президентских законопроектов по Донбассу.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой

Накануне нардеп от "Самопомочи" и экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко призвал сторонников выйти к парламенту, чтобы не допустить принятия проектов "о реинтеграции", которые, по его словам, несут множество угроз для Украины.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой

В частности, обеспокоенность Семенченко вызывает один из законопроектов, который "вводит в действие закон "об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (точнее, продлевает его действие — Ред.).

Есть у националистов и другие претензии к законопроектам. Митингующие выразили их на своих плакатах в общих чертах: "Нет легализации путинских условий", "Требование нации — не капитуляция", "Будапештский формат, а не Минский договорняк!".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой

Против принятия законопроектов высказались и активисты "Правого сектора". В заявлении организации говорится о том, что "…власть Порошенко-Гройсмана планирует узаконить минские "договорняки". А именно: амнистию для террористов, легализацию структур, созданных шавками Кремля на Донбассе, и тому подобное".

Изъять из законопроекта пункты о минских соглашениях потребовал и нардеп Мустафа Найем. По его мнению, сами минские соглашения "не являются источником права, поскольку не подписывались субъектами международного права и не были ратифицированы украинским парламентом".

Нардеп выразил опасения, что введение "Минска" в украинское законодательное поле заставит Киев выполнять политическую часть соглашений.

Напомним, Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен резолюцией Совбеза ООН.

Почему не "война"?

Анализируя законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", политолог Дмитрий Корнейчук отметил ряд интересных моментов в определениях и в изменении терминологии.

"Во-первых, термин "АТО" заменяется на защиту от российской агрессии. Но нигде не фигурирует термин "война". Зато поясняется, почему на Донбассе используется армия, которой не должно было быть в рамках АТО", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, эксперт пояснил, что термин "война" не упоминается в законопроектах по ряду причин.

"Первая — в этом случае надо разрывать дипотношегия с Россией.

Вторая — в Минских соглашениях нигде нет термина "война".

Третья — поскольку закон об оккупированных территориях согласован Волкером-Сурковым, то термина "война" нет, чтобы не было криков в самой России, почему мы должны что-то выполнять для Украины, если она с нами воюет. У Путина на носу президентские выборы и он не намерен показывать слабость", — сказал Корнейчук.

У украинского президента свои проблемы. По мнению эксперта, сам законопроект — это "попытка сохранить лицо Порошенко и "Народного фронта" перед своими избирателями, имитируя якобы жесткую антироссийскую позицию Порошенко и его партнеров по коалиции при одновременном выполнении указаний Вашингтона по продвижению "Минска"…

Словом, это сигнал избирателям Западной и Центральной Украины, которым "описывается российская оккупация на Донбассе и как с ней борется наша власть".

Дали команду "мир…"

По мнению Корнейчука, можно считать, что шансы на мир в Донбассе значительно возросли. При этом он отметил, что есть даже и "плюс" в том, что на Украине все решает Вашингтон.

"Дали команду "мир на Донбассе" — и все эти "шавки" с Банковой, БПП и "Народного фронта" побежали выполнять. Засунув себе в зады фразы типа "Путин нападет", "Надо возвращать Донбасс военным путем или отгородится стеной", "На Донбассе одни предатели" и так далее. И тут я искренне благодарен Трампу. Хотя прекрасно понятно, что он преследует свои мотивы. И все зависит от продолжительности договоренностей с Путиным", — написал Корнейчук в своем блоге.

Аналитик подчеркнул, что антироссийская риторика является "дымовой завесой", призванной скрыить главное — предусмотренное одним из законопроектов продление на год действия закона об особом самоуправлении на Донбассе, а это — "основа минских соглашений, которые сейчас перезапускают Трамп-Путин".

С кем воюет Киев

О необходимости выполнения минских соглашений говорят в "Оппозиционном блоке". Так, нардеп Вадим Новинский отметил, что только это может вернуть мир Украине. По его словам, все необходимые для этого законопроекты давно были внесены, но их не рассматривают, поскольку "власти выгодна война".

В непризнанных республиках Донбасса к "реинтеграционному" законопроекту от Порошенко отнеслись настороженно. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что проект противоречит "как духу, так и букве" минских соглашений.

А глава ДНР Александр Захарченко отметил: "пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет…".

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"Нет важных дефиниций"

Законопроект о реинтеграции Донбасса все же не все явления достаточно четко определяет, в частности, там нет определения понятия "оккупация", считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, "такой важный документ, на основе которого будут строиться многочисленные международные иски, такой документ должен начинаться с дефиниций, то есть, с юридического определения понятий".

Отметим, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в четверг рекомендовал парламенту поддержать за основу президентский законопроект "Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

При этом законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (продлевающий действие закона об особом порядке самоуправления) рекомендовано вернуть на доработку.