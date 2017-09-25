Нардеп о летальном оружии США. Хватит спекулировать

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Виктор Балога считает, что Киеву пора перестать надеяться на поставки летального оружия из США и Канады: они никогда не начнутся, ведь мир "не живет только украинскими проблемами".

Порошенко в минувшую пятницу заявил, что страна не будет получать от США вооружение летального характера. Ранее президент Украины заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было. В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

"Нам нужно снять с повестки дня тему предоставления летального оружия и не спекулировать на ней никогда. США, как и Канада, этого никогда не сделают. Потому что для них Россия, как бы нам всем не хотелось, остается страной, с которой надо договариваться, и лишний раз ее раздражать никто не будет", — написал Балога на своей странице в Facebook.

Он также написал, что Украине необходимо понять, что мир "не живет только украинскими проблемами". Он считает, что спасение Украины находится в ее же руках.