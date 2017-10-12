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    Есть политическая поддержка поставок США оружия в Украину - вице-премьер

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (54)

    (обновлено: )4101
    Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что не будет называть конкретной даты, когда вооружение может поступить в Украину, однако подчеркнула, что в США существует двухпартийная поддержка данного вопроса.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В США есть полная политическая поддержка предоставления Украине летального оружия, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
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    "Насколько я знаю из моей поездки в Соединенные Штаты, из визита президента Украины в Соединенные Штаты, когда он вел переговоры и по этому вопросу в том числе, есть полная поддержка на высоком политическом уровне о предоставлении Украине летального оружия в США", — сказала Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

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    Она отметила, что окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом. "Я надеюсь, что оно не за горами и все-таки оно будет принято из-за того, что есть полная и двухпартийная поддержка конгресса, и есть поддержка на уровне руководства как оборонного, так и внешнеполитического ведомства", — добавила вице-премьер.

    Климпуш-Цинцадзе заявила, что не будет называть конкретной даты, когда вооружение может поступить в Украину.

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    Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера". В России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".

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