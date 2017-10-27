Мировые тренды: санкционный список Госдепа, драма в Барселоне

РИА Новости Украина

Санкционный список госдепа

Составленный госдепартаментом список физических лиц и компаний из России, которые могут оказаться под новыми санкциями США вызвал оживление в рядах американских сенаторов, пишет газета Wall Street Journal.

В четверг соответствующий перечень в соответствии с американским законом, принятым 2 августа, утвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Документ считается закрытым, но американские СМИ, в том числе и Wall Street Journal, сумели ознакомиться с его содержимым, сообщив, что в список входят 33 предприятия, концерна и организации, связанные с разведкой и оборонно-промышленным комплексом РФ.

Как пишет газета, глава комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер поблагодарил госсекретаря Тиллерсона за "внимание к важному вопросу". Сенатор также назвал составленный список "хорошим первым шагом" для реализации закона.

В свою очередь сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин заявили, что намерены пристально следить за исполнением санкционного законодательства. Дело в том, что меморандум госдепа предусматривает введение санкций только за "особо важные сделки" с фигурирующими в списке компаниями.

По мнению политиков, такое определение является размытым, и они уделят особое внимание, как именно администрация будет трактовать соответствующие положения. В законодательстве прописано, что его имплементация должна начаться с 29 января 2018 года, отмечает издание.

"День высокой драмы" в Барселоне

Так газета Financial Times описывает события четверга, когда глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, находясь "на последнем рубеже", отказался объявлять досрочные выборы в региональный парламент в обмен на отказ применения 155-й статьи конституции, предусматривающей управление автономным сообществом из Мадрида. Пучдемон в специальном заявлении сказал, что не получил достаточных гарантий от испанских властей для проведения досрочных выборов.

Центральная газета Mundo называет позицию Пучдемона шантажом, отмечая, что власти Мадрида не собираются отступать и твердо намерены исполнить свой план по наведению конституционного порядка в Каталонии.

"Мечи остаются поднятыми, следует ожидать, что сегодня (в пятницу) парламент в той или иной форме провозгласит независимость Каталонии", — пишет издание.

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Кроме того, в правительстве Каталонии в четверг произошла первая отставка: женералитет покинул советник по делам предпринимательства Санти Вила, которого издание называет личным другом Пучдемона. Отмечается, что ушедший в отставку чиновник являлся принципиальным противником одностороннего провозглашения независимости, – но не из-за своих убеждений, а из-за скептицизма по поводу возможности его осуществления.

Twitter блокирует российские СМИ

Британская газета Financial Times, комментируя скандальное решение Twitter заблокировать рекламу российских СМИ, называет "эффектным и хлестким" ответ, который дала руководителям соцсети главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Американский сервис микроблогов четверг заблокировала рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Надеюсь, Джек не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США", – цитирует деловое издание ответ Симоньян генеральному директору Twitter Джеку Дорси.

Французская газета Monde обращает внимание на комментарии по поводу сложившейся ситуации, которые Симоньян дала РИА Новости.

"Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался", — заявила главный редактор RT.

Что скрывают архивы

Около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США – база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов, пишут ведущие мировые СМИ. Это очередная порция документов – предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

"Просматривать онлайн выложенные в четверг документы – это как рыться в ящике со случайными бумагами, обнаруженными на чердаке", — пишет New York Times.

Примечательно, что газета не рассчитывает исключительно на своих сотрудников, которые "внимательно изучают" документы, и призывает своих читателей сообщить о возможных интересных деталях, скрывающихся в архивном массиве. Для этого на сайте газеты размещена специальная форма.

О пользе внимательного чтения архивов свидетельствует Daily Telegraph: в одном из документов сообщалось об анонимном телефонном звонке в провинциальную британскую газету Cambridge News за 25 минут до убийства Кеннеди. Автор звонка сообщал о "больших новостях из США" и советовал связаться с американским посольством в Лондоне. Записка с упоминанием этого любопытного инцидента была обнародована еще в июле, но оставалась незамеченной.