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    Утвержден список лиц из РФ, которые могут попасть под санкции США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (582)

    (обновлено: )4310
    Госсекретарь США уполномочил госдепартамент выдать конгрессу список, в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства РФ.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, в отношении которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.

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    "Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил госдепартамент выдать руководство общественности (конгрессу — ред.), в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора правительства РФ. Госсекретарь подписал его, и оно (руководство) будет передано на Капитолийский холм (в конгресс США – ред.)", — сказала Науэрт на брифинге.

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    Руководство госдепартамента само по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести.

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