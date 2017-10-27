Симоньян прокомментировала блокировку рекламы RT и Sputnik в Twitter

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина. Американская соцсеть Twitter в четверг заблокировала рекламу с аккаунтов телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян считает, что это "перешло все границы".

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года, но телеканал отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

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В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры в отношении американских СМИ, в Союзе журналистов РФ — нарушением базового принципа свободы слова.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

"До последнего не хотели верить, что будет вот так, что американские социальные сети будут прямо ссылаться на доклад ЦРУ для того, чтобы чинить нам препятствия в работе. Сегодня это произошло. До этого, когда кто-либо говорил, что всеми ими управляет ЦРУ, у нас это вызывало улыбку. Теперь мы уже не улыбаемся. Это, конечно, перешло все границы и стало не смешно. Остается только пожалеть, что Россия, очевидно, будет вынуждена принимать ответные меры", — сказала Симоньян.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети. Тогда доклад Twitter огорчил сенаторов США: данных об RT и "русских ботах" оказалось мало. Представители Twitter заявляли о том, что они не обнаружили пользователей из России среди нарушителей правил своей соцсети во время выборов, хотя в то время удаляли тысячи аккаунтов за нарушения. В частности, речь шла о твитах, в которых предлагалось отправлять смс-сообщения, чтобы проголосовать (голосование через смс в США невозможно).

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Ранее Симоньян признавалась, что такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Так, американский минюст обязал руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Пока этого не произошло — юристы телеканала продолжают переговоры с министерством юстиции США.

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.