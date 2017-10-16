Украина может стать полем боя США и России - чешский политолог

РИА Новости Украина

Организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что украинские националисты готовят "гигантский марш" на Крым. В Москве не раз заявляли, что попытка силовым путем вернуть Крым будет трактоваться, как нападение на Россию.

Если марш будет организован, что может получиться из этой затеи? Как бы встретили демонстрантов жители Крыма? Не может ли "марш на Крым" привести к большому конфликту, от которого предостерегал в своем обращении в ПАСЕ президент Милош Земан?

Интервью Sputnik с чешским политологом и гражданским активистом Яном Микласом (Jan Miklas), который на днях вернулся из поездки в Крым.

Что может получиться у украинских националистов, какой прием их ожидает в Крыму?

— Я бы сказал, что речь идет о чисто риторическом высказывании одного политического активиста, которое, конечно, не противоречит современной риторике украинского правительства.

Достаточно вспомнить слова украинского президента Петра Порошенко: "В следующем году мы будем в Крыму". Для кого делаются подобного рода заявления, непонятно.

Украинская армия, несмотря на поставки вооружения из США, находится в плачевном состоянии и по-прежнему вынуждена опираться на экстремистские полувоенные образования вроде «Азова». Военные потенциалы России и Украины несопоставимы. В случае гипотетической попытки Украины вернуть Крым силой Россия способна в течение нескольких часов полностью парализовать украинскую армию. Украинским военным даже не удалось бы пересечь границы Крыма.

Сейчас речь о гражданской мирной инициативе. Может ли данный марш (вероятно, негласно поддерживаемый украинским правительством) иметь положительный отклик среди российских граждан в Крыму?

— Полагаю, что нет. В сентябре этого года я посетил Крым. Я был там только две недели, но за это время я успел понять, что ситуация в Крыму отличается от того, что говорят в западных СМИ, непрестанно повторяющих мантру об "ущемлении прав" украинцев и татар в регионе. Я увидел что-то совсем другое. В Крыму для крымских татар строятся мечети и работают татарские культурные центры. Как российское население в Крыму может отнестись к демонстрантам на Украине, вопрос интересный. Думаю, что украинских националистов ждет крайне недружелюбный прием. Я не исключаю того, что между местным населением и демонстрантами могут возникнуть стычки.

Как Вы думаете, не связана ли каким-то образом данная украинская инициатива (поход на Крым) с заявлением президента Земана в Совете Европы о том, что Украине следовало бы начать переговоры с Москвой о компенсации за Крым?

— Да, это возможно, поскольку Совет Европы является достаточно известной организацией, а украинское правительство рассматривает выступление чешского президента как очередную возможность открыть крымский вопрос. Предложение Милоша Земана начать переговоры и получить компенсацию за Крым нефтью и природным газом невероятно разозлило украинских националистов.

"Или же в Европе начнется война", добавил Земан в Совете Европы…

— В настоящее время угроза военного столкновения между Россией и Западом невелика. Однако в будущем такое развитие событий вполне вероятно, поэтому опасения президента Земана имеют под собой основания. В долгосрочной стратегии США Украина является своего рода "троянским конем", который может ослабить влияние России в Евразии. Вооруженный конфликт будет единственным возможным решением данной задачи. Поводом для конфликта может стать и Крым. Ведь совсем неслучайно США строят военную базу в Херсонской области недалеко от Крыма и по большому счету занимаются вооружением Украины. Зачем? Чтобы она могла защититься от "агрессивной" России? Нет, все это делается для того, чтобы в будущем у США были развязаны руки начать военный конфликт с Россией. При этом полем боя станет современная Украина.

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Чешский сенат отмежевался от заявлений Земана в Совете Европы. С кем Вы больше согласны — с президентом или сенатом?

— Я однозначно согласен с президентом Земаном. Думаю, что я не одинок. По сравнению с сенатом нынешний чешский президент обладает большей легитимностью, его высказывание по поводу Крыма поддерживают многие граждане ЧР. Единственное, оговорюсь насчет компенсаций за Крым. Я не вижу для них никаких оснований.