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    Интервью

    Украина может стать полем боя США и России - чешский политолог

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (217)

    (обновлено: )43580
    В настоящее время угроза военного столкновения между Россией и Западом невелика, однако в будущем такое развитие событий вполне вероятно, считает чешский политолог.
    Украинские десантники укрепляют позиции на границе Крыма
    Министерство обороны Украины

    РИА Новости Украина

    Организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что украинские националисты готовят "гигантский марш" на Крым. В Москве не раз заявляли, что попытка силовым путем вернуть Крым будет трактоваться, как нападение на Россию.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

    Если марш будет организован, что может получиться из этой затеи? Как бы встретили демонстрантов жители Крыма? Не может ли "марш на Крым" привести к большому конфликту, от которого предостерегал в своем обращении в ПАСЕ президент Милош Земан?

    Интервью Sputnik с чешским политологом и гражданским активистом Яном Микласом (Jan Miklas), который на днях вернулся из поездки в Крым.

    Что может получиться у украинских националистов, какой прием их ожидает в  Крыму?

    — Я бы сказал, что речь идет о чисто риторическом высказывании одного политического активиста, которое, конечно, не противоречит современной риторике украинского правительства.

    Достаточно вспомнить слова украинского президента Петра Порошенко: "В следующем году мы будем в Крыму". Для кого делаются подобного рода заявления, непонятно.

    Украинская армия, несмотря на поставки вооружения из США, находится в плачевном состоянии и по-прежнему вынуждена опираться на  экстремистские полувоенные образования вроде  «Азова». Военные потенциалы России и Украины несопоставимы. В случае гипотетической попытки Украины вернуть Крым силой Россия способна в течение нескольких часов полностью парализовать украинскую армию. Украинским военным даже не удалось бы пересечь границы Крыма.

    Сейчас речь о гражданской мирной инициативе. Может ли данный марш (вероятно, негласно поддерживаемый украинским правительством) иметь положительный отклик  среди российских граждан в Крыму?

    — Полагаю, что нет. В сентябре этого года я посетил Крым. Я был там только две недели, но за это время я успел понять, что ситуация в Крыму отличается от того, что говорят в западных СМИ, непрестанно повторяющих мантру об "ущемлении прав" украинцев и татар в регионе. Я увидел что-то совсем другое. В Крыму для крымских татар строятся мечети и работают татарские культурные центры. Как российское население в Крыму может отнестись к демонстрантам на Украине, вопрос интересный. Думаю, что украинских националистов ждет крайне недружелюбный прием. Я не исключаю того, что между местным населением и демонстрантами могут возникнуть стычки.

    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акт "купли-продажи" Крыма: аналоги в мировой истории

    Как Вы думаете, не связана ли каким-то образом данная украинская инициатива (поход на Крым) с заявлением президента Земана в Совете Европы о том, что Украине следовало бы начать переговоры с Москвой о компенсации за Крым?

    — Да, это возможно, поскольку Совет Европы является достаточно известной организацией, а украинское правительство рассматривает выступление чешского президента как очередную возможность открыть крымский вопрос. Предложение Милоша Земана начать переговоры и получить компенсацию за Крым нефтью и природным газом невероятно разозлило украинских националистов.

    "Или же в Европе начнется война", добавил Земан в Совете Европы…

    — В настоящее время угроза военного столкновения между Россией и Западом невелика. Однако в будущем такое развитие событий вполне вероятно, поэтому опасения президента Земана имеют под собой основания. В долгосрочной стратегии США Украина является своего рода "троянским конем", который может ослабить влияние России в Евразии. Вооруженный конфликт будет единственным возможным решением данной задачи. Поводом для конфликта может стать и Крым. Ведь совсем неслучайно США строят военную базу в Херсонской области недалеко от Крыма и по большому счету занимаются вооружением Украины. Зачем? Чтобы она могла защититься от "агрессивной" России? Нет, все это делается для того, чтобы в будущем у США были развязаны руки начать военный конфликт с Россией. При этом полем боя станет современная Украина.

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    Чешский сенат отмежевался от заявлений Земана в Совете Европы. С кем Вы больше согласны — с президентом или сенатом?

    — Я однозначно согласен с президентом Земаном. Думаю, что я не одинок. По сравнению с сенатом нынешний чешский президент обладает большей легитимностью, его высказывание по поводу Крыма поддерживают многие граждане ЧР. Единственное, оговорюсь насчет компенсаций за Крым. Я не вижу для них никаких оснований.

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