Россия отгородит стеной Крым от Украины - Госпогранслужба

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Россия собирается отгородить Украину от Крыма, построив стену на админгранице, сообщил в интервью телеканалу "Громадське" пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"До Нового года будет завершено юридическое оформление этого процесса. Поэтому, скорее всего, активная фаза строительства начнется весной", — заявил Слободян.

По его словам, в ответ Украина не планирует ничего строить.

"Зачем мы будем отгораживаться от своих граждан и на территории Украины строить какие-то постоянные инфраструктурные здания, если мы четко настроены на то, чтобы вернуть Крым", — задумался он.

Как сообщает DW, официальный Киев уже осудил планы Москвы отгородить Крым забором от материковой Украины.

"Реализация намерений РФ, касающихся строительства "стены" между материковой частью Украины и временно оккупированной территорией АР Крым, станет очередным доказательством направленности Москвы на дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в заявлении МИД Украины.

Ранее президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".