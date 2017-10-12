В Чехии резко ответили на критику Украины в адрес Земана

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КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Власти Чехии с возмущением восприняла критику украинских политиков в адрес президента их страны Милоша Земана.

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Как заявил официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек, оскорблениям и нападкам со стороны Киева не место в современной Европе, сообщает tsargrad.tv.

По его словам, подобные оскорбления напоминают поведение людей из первобытного общества.

"Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента считаю криком из пещеры неандертальцев. Это абсолютно недопустимые высказывания украинских политиков", — заявил Овчачек.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана по "компенсации за Крым", заявил, что "здоровый человек никогда такого не скажет, а глубоко психически больной – возможно".