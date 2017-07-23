Корреспондент RT "попала под раздачу" во время столкновений в Иерусалиме

Корреспондент RT оказалась в эпицентре ожесточенных столкновений между израильскими солдатами и собравшимися на молитву палестинцами в Иерусалиме у Львиных ворот.

Один из солдат ударил в спину и сильно толкнул журналистку.

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Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.