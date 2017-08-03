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    В США открыли сайт по отслеживанию аккаунтов МИД РФ, Sputnik, RT

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    Система отслеживает контент "600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ". На портале, в частности, появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.
    Флаг США и флаг России. Архивное фото
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Неправительственный "Альянс по защите демократии", существующий при поддержке частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), запустил сайт, призванный отслеживать "российскую пропаганду", в частности, сообщения российских СМИ, среди которых телеканал RT и агентство Sputnik.

    "Информационная площадка Hamilton 68, открытая сегодня в рамках "Альянса по защите демократии", предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России", — говорится на сайте центра.

    Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Официальная страница Светлане Алексиевич
    "Вы набор пропаганды". Скандальное интервью нобелевского лауреата Алексиевич

    На самом сайте сообщается, что система отслеживает контент "600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ". В частности, на портале появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.

    Портал разделен на две секции, в одной из них демонстрируется "контент Twitter-аккаунтов средств массовой информации, которые, как считается, контролируются российским правительством". В другой — "контент ботов и троллей" — публикуются темы, "которые подвигают Twitter-аккаунты, связанные с кампаниями российского влияния", в ней может появляться как "настоящий, так и фейковый новостной контент".

    В отчете 2016 года о получении финансирования на сайте GMF указано, что фонд получил в виде грантов федерального правительства США более 2,2 миллиона долларов из почти 12 миллионов долларов поступлений.

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    В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

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