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    Культура

    Минкультуры РФ: приятно, что Порошенко пропагандирует русскую классику

    (обновлено: )45350
    В Министерстве культуры России "приятно удивлены, что президент Украины Петр Порошенко все время пропагандирует русскую классику, то Александра Сергеевича Пушкина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым продекламирует...".
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Министерство культуры России приятно удивлено, что президент Украины Петр Порошенко пропагандирует русскую классику, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, комментируя слова украинского президента о художнике Иване Айвазовском.

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    Ранее Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения Айвазовского призвал чтить украинское наследие, написав в Facebook: "В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!" и сопроводив запись хэштегом #GloryToUkraine.

    "Приятно удивлены, что президент Украины Петр Порошенко все время пропагандирует русскую классику, то Александра Сергеевича Пушкина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым продекламирует, то про русского художника с армянскими корнями Ивана Константиновича Айвазовского вспомнит", — прокомментировала слова Порошенко Казначеева.

    Выдающийся художник-маринист Иван Айвазовский (Ованнес Айвазян) родился 29 июля 1817 года в армянской семье в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ранее Порошенко на встрече с украинской диаспорой в Париже обвинил россиян в попытке "украсть" украинскую историю.

    В мае на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции президент РФ Владимир Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании.

    Тогда Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Слова президента России также вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

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