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    Порошенко: Путин пытался "похитить" княжну Анну Ярославну

    (обновлено: )19105
    Слова президента России о том, что Анна Ярославна была русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Глава Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин пытается "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.

    Пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Видео
    Канал на Youtube RT на русском
    Пресс-конференция Путина и Макрона. Полная версия

    "Исторически мы были ее (Европы — ред.) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", — сказал Порошенко в обращении к украинского народу, по случаю завершения Нидерландами процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

    Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.

    Слова президента России о том, что Анна Ярославна была русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

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