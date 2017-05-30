Встреча Путин-Макрон. Минска-3 точно не будет - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Это первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров стали "борьба с терроризмом", двусторонние отношения России и Франции. К приоритетным темам также в Кремле отнесли и украинский вопрос.

Читайте также: О чем пишут в мире: встреча Путина и Макрона, арест легенды гольфа

Вместе с тем, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что пока что рано делать какие-либо выводы.

"Макрон и Путин "договорились договариваться", не более того. Но то, что президенты заявили о решимости продолжать диалог в рамках нормандского формата и невозможности игнорирования накопившихся проблем вселяет надежду в то, что процесс пройдет более активно. Тем более, что в последние полгода уже бывший президент Франсуа Олланд считался "хромой уткой", а сама Франция немного сбавила обороты в своем участии. Не исключаю, что сейчас нормандский формат может усилиться и принести положительные результаты. Так или иначе, Макрон будет занимать позицию — более активную или менее активную покажет время. Ведь по сути, Франция и раньше, в последние месяцы не особо-то вникала в украинский вопрос", — считает эксперт.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Официальный визит президента РФ В. Путина в Париж

По его словам, переговорный процесс по решению украинского вопроса вряд ли будет затягиваться.

"Однозначно, будет только Минск-2, третьего или четвертого Минска не будет точно. Диалог должен быть не только между Киевом и Москвой, Киевом и Донбассом, но и всех участников Минского формата. Если будет разговор в формате нормандской четверки, тогда появится возможность достичь какого-то результата. Если несколько "двоек", то вряд ли это принесет результат", — отметил Бондаренко.

Политолог убежден, что свою роль сыграет и администрация Соединенных Штатов.

"Роль США, конечно, немного уменьшится по сравнению с временами Барака Обамы. Тем более, что Дональд Трамп уже заявил о том, что вопросы Украины должна решать Европа. Но все равно, вчерашнее сообщение, что Соединенные Штаты и Россия намерены дальше обсуждать вопрос Украины вселяет наджеду на то, что украинская проблема, кроме формата "четверки" будет решаться и в диалоге "Кремль — Белый дом", — резюмировал Бондаренко.