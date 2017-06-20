наверх
20.06.201712:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    ЕСПЧ признал закон о гей-пропаганде в России дискриминационным

    (обновлено: )24
    Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно".
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Страсбургский суд по правам человека признал российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних дискриминационным. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото
    ЛГБТ-марш в Киеве. Все обошлось без "фас" от Авакова - эксперт

    "В деле "Баев и другие против России" Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений)", — отмечается в решении.

    Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно".

    Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России – Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву 8 тысяч евро, Алексееву 20 тысяч евро, а Киселеву – 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

    Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ