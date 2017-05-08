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    В Париже во время протестов задержали корреспондента RT

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (179)

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    В воскресенье после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одерживает Эммануэль Макрон, в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами.
    Беспорядки в Париже после объявления итогов президентских выборов
    @CDubenskij_RT

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Французская полиция задержала корреспондента RT, освещавшую протесты в Париже после объявления итогов второго тура выборов президента, сообщили на телеканале.

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    twitter.com/sputnik_fr
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    "Нашего корреспондента в Париже Шарлотт Дубенски задержала полиция на протестах. Это мы узнали из её Twitter и из одной смс коллеге. Сейчас она недоступна", — рассказали на телеканале.

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    В воскресенье после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одерживает лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон, в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами. На данный момент столкновения прекратились. 

    Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой. 

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