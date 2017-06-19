Режиссер Стоун рассказал о работе своего сына на телеканале RT

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что его сын, работающий на телеканал RT, не является "российским агентом" и не связан с недавним интервью режиссера с президентом России Владимиром Путиным.

Беседа была посвящена фильму Стоуна на основе интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, который на этой неделе был показан в США на телеканале Showtime. Ведущий программы на CNN спросил Стоуна, связан ли был с этим проектом его сын, работающий на RT.

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"Мой сын работает на RT уже шесть-семь лет, это гораздо раньше, чем появился данный проект. Мой сын делает очень интересные интервью. Но в данном случае нет никакой взаимосвязи. И он не является российским агентом", — сказал режиссер в интервью телеканалу CNN.

Также, по его словам, из материалов RT можно узнать много интересного. "Если вы смотрите RT, то узнаете много интересного. Корреспонденты едут на поля сражений, делают срочные репортажи, они много работают", — сказал Стоун.

Ранее в интервью Оливеру Стоуну российский президент Владимир Путин рассказал о своем отношении к советскому диктатору Иосифу Сталину.