Twitter доложил в сенате США о тратах RT на рекламу в 2016 г

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Представители Twitter на слушаниях в сенате США предоставили данные о затратах телеканала RT на рекламные сообщения в сервисе микроблогов в 2016 году, в период проведения президентских выборов.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях, речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Читайте также: США как "смеющийся третий". Американская выгода войны в Донбассе

Группа менеджеров Twitter посетила сенат в четверг. Как говорится в заявлении компании, конгрессменам была предоставлена информация об активности RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.