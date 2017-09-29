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    Twitter доложил в сенате США о тратах RT на рекламу в 2016 г

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    Американским конгрессменам была предоставлена информация об активности RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов.
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    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Представители Twitter на слушаниях в сенате США предоставили данные о затратах телеканала RT на рекламные сообщения в сервисе микроблогов в 2016 году, в период проведения президентских выборов.

    Морган Фримен
    Фото из открытых источников
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    Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях, речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

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    Группа менеджеров Twitter посетила сенат в четверг. Как говорится в заявлении компании, конгрессменам была предоставлена информация об активности RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов. 

    Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

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