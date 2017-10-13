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    "Снова виноваты русские". Россия об обвинениях во вмешательстве в дела США

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    США - Россия: санкции преткновения (574)

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    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова возмущена заявлением телеканала о том, что связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались на площадке видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию американских СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go.

    "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Захарова в Facebook.

    Мария Захарова/Facebook, 13 октября 2017

    Ранее телеканал CNN заявил, что якобы связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

    CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go — популярном приложении для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.

    Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер — чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

    В настоящее время аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.

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    В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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