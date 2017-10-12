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    Сенаторы США обвинили Трампа в затягивании реализацию санкций против РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (572)

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    Недовольство американских политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против РФ, заявил сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн. 

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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    "Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого", — заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.

    Кроме того недовольство политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".

    Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать "решительные" шаги в этой области.

    Ранее сообщалось, что Минфин США ужесточит санкции против банков и нефтегазовых компаний РФ. 

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