Москва требует прекратить захват российской собственности в США - посол

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Москва требует незамедлительно прекратить захват российской собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что США сняли флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредстве России в Вашингтоне сняты российские флаги. Ранее эти здания были фактически захвачены властями США. В нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства. Рассматриваем это как крайне недружественные шаги, идущие вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверениям в желании налаживать двусторонние отношения", — сказал он.

Антонов отметил, что "подобные шаги только осложняют российско-американский диалог".

"Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие РФ, и не допускать подобного впредь", — подчеркнул посол.

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Напомним, США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.