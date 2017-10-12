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    Россия

    Москва требует прекратить захват российской собственности в США - посол

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    США - Россия: санкции преткновения (573)

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    Российский посол заявил, что американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредстве России в Вашингтоне сняты российские флаги.
    Анатолий Антонов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Москва требует незамедлительно прекратить захват российской собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    Ранее стало известно, что США сняли флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне.

    "Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торгпредстве России в Вашингтоне сняты российские флаги. Ранее эти здания были фактически захвачены властями США. В нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства. Рассматриваем это как крайне недружественные шаги, идущие вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверениям в желании налаживать двусторонние отношения", — сказал он.

    Антонов отметил, что "подобные шаги только осложняют российско-американский диалог".

    "Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие РФ, и не допускать подобного впредь", — подчеркнул посол.

    Смотрите также: Обыски в торговом предствительстве России в Вашингтоне

    Напомним, США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве.

    Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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