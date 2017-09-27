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    ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс и отмену санкций против РФ

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (167)

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    Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас подчеркнул, что желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами Евросоюза.
    Глава представительства Евросоюза в России В. Ушацкас. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с постепенной отменой санкций в отношении РФ, заявил посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете "Коммерсант".

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    "Такой позиции (постепенной отмены санкций против РФ в связи с введением миротворцев – Ред.) у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто – сказать трудно. Франция и Германия, которые являются членами "Нормандской четверки", имеют особое значение при оценке предложений относительно Минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения", — заявил Ушацкас.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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