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    ЕС без обсуждения продлит санкции против граждан и юрлиц Украины и РФ

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    Индивидуальные санкции против граждан Украины и России, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Европейский Союз в четверг без обсуждения формально одобрит решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против украинских и российских граждан и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщили РИА Новости источники в ЕС.

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    Решение будет принято на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции. Оно включено в число документов (так называемые "вопросы А"), которые были согласованы ранее и формально одобряются без обсуждения.

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    Предварительно продление санкций на полгода было одобрено на заседании постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) 6 сентября. По словам европейских дипломатов, изменения в списке будут носить чисто технический характер. Из него исключат четырех человек, которых уже нет в живых.

    Индивидуальные санкции против граждан Украины и России, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

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    Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три гражданина, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из России из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens.

    Сейчас санкции распространяются на 153 человека и 40 юридических лиц.

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