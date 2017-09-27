Санкции Запада против РФ остановили проект "Новороссия" – Ушацкас

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Западные санкции в отношении РФ помешали созданию проекта "Новороссия", заявил посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

"Я уже несколько раз говорил это, но подчеркну еще раз: санкции не являются самоцелью. У нас – в ЕС – был выбор, как отвечать на нелегальные действия России в отношении нашего соседа. Звучали разные голоса — как в пользу того, чтобы предоставить Украине военную помощь, так и в пользу того, чтобы не делать ничего. Было решено ответить дипломатическим путем. Ведь цель санкций – оказать влияние на действие страны. И в этом смысле я убежден, что санкции сыграли превентивную роль", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

"Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст "независимых" экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово "Новороссия". Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций", — добавил Ушацкас.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.