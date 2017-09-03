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    Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (533)

    (обновлено: )38
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудник полиции стоит в оцеплении у здания российского торгового представительства в Вашингтоне.

    Госдеп подтверждает, что РФ освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента США. Он также утверждал, что российским дипломатам, проживавшим на территории дипсобственности, дано "достаточное время" для сборов.

    "Госдепартамент может подтвердить, что российское правительство выполнило распоряжение освободить консульство и два здания. России больше не будет разрешено использовать эти здания для дипломатических или консульских целей. Мы отдельно предусмотрели завершение использования (зданий) для проживания (дипломатов), это позволит семьям получить достаточно времени для того, чтобы собрать вещи и выехать. Вход или доступ к зданиям будет осуществляться только по разрешению госдепа, который будет обеспечивать безопасность и поддержание зданий в соответствии со своими обязательствам. Никаких российских дипломатов не высылают из США в соответствии с этим закрытием", — сказал высокопоставленный представитель госдепартамента.

    Смотрите также: Кадры обыска в здании генконсульства России в Сан-Франциско

    Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 по Киеву (14.00 по местному времени). МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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