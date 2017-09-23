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    Меркель: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (558)

    (обновлено: )19306
    Меркель заверила, что снятие санкций против РФ связано с имплементацией минских договоренностей. По ее словам, если ситуация в Донбассе обострится, санкции будут ужесточать.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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    "Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется — мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", — сказала Меркель журналистам.

    Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. 

    Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

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