РФ пыталась "вмешаться в дела США" с помощью покемонов - CNN

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке видеосервиса YouTube и популярной игры Pokemon Go, утверждает телеканал CNN.

По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go – популярном приложении для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.

Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер – чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

В настоящее время аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморожены, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.

В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

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Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.