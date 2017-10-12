Системы ПРО США представляют угрозу для российского потенциала - МО РФ

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Возможности огневых средств системы ПРО США с учетом работ по их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания, заявил представитель минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал он.

Также, по его словам, "более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО".

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", — добавил Емельянов.

Также российский военный чиновник убежден, что "ПРО США угрожает безопасности международной космической деятельности".