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    Системы ПРО США представляют угрозу для российского потенциала - МО РФ

    (обновлено: )7

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Возможности огневых средств системы ПРО США с учетом работ по их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания, заявил представитель минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН.

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    "Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал он.

    Также, по его словам, "более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО".

    "По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", — добавил Емельянов.

    Также российский военный чиновник убежден, что "ПРО США угрожает безопасности международной космической деятельности". 

     

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