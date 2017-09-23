наверх
23.09.201707:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Россия не помогала мне победить на выборах - Трамп

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (300)

    (обновлено: )6610
    По словам главы Белого дома, Демократической партии США надо было найти оправдание тому, что ее кандидат - Хиллари Клинтон - проиграла на выборах.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Россия не помогала ему победить на прошедших в ноябре 2016 года президентских выборах.

    Читайте также: Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

    "Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — заявил Трамп, выступая в Алабаме.

    Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия