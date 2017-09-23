Россия не помогала мне победить на выборах - Трамп

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Россия не помогала ему победить на прошедших в ноябре 2016 года президентских выборах.

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"Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — заявил Трамп, выступая в Алабаме.

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Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.