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    Россия

    В России назвали наглой провокацией снятие российских флагов в США

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (571)

    (обновлено: )16801
    Посольство РФ сообщило, что флаг России снят не только с закрытых консульских зданий в Сан-Франциско, но и с торговой миссии в Вашингтоне.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Снятие властями США флага России со здания торгового представительства РФ является наглой провокацией, заявил в комментарии РИА Новости торгпред РФ в США Александр Стадник.

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    Ранее посольство РФ сообщило, что флаг России снят не только с закрытых консульских зданий РФ в Сан-Франциско, но и с торговой миссии в Вашингтоне.

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    "Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.

    Ранее посольство России в США заявило, что американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости РФ в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Посольство отметило, что рассматривает это "как крайне недружественный шаг", а также потребовало "незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь".

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