Мировые тренды: вето РФ в Совбезе ООН, "теория счастья" от Эйнштейна

РИА Новости Украина

РФ в СБ ООН заблокировала резолюцию по Сирии

Многие мировые СМИ пишут о решении России наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии. Голосование по подготовленному США документу состоялось во вторник. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Как пишет газета Guardian, "это уже девятый раз, когда Россия пользуется правом вето в Совбезе ООН, чтобы заблокировать действия, нацеленные на ее союзника — Сирию". Издание также отмечает, что РФ выступила против продления мандата миссии ООН и ОЗХО перед намеченной на предстоящий четверг публикацией доклада о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

"Россия в очередной раз продемонстрировала, что сделает все возможное, чтобы варварский режим Асада никогда не ответил за использование химического оружия", — приводит издание заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.

"Используя свое право вето, Россия заявила, что не против продления расследования, но не хочет принимать решения до публикации доклада", пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, поддерживающие резолюцию дипломаты заявили, что проведение голосования до выхода доклада было предназначено для деполитизации вопроса. Как пишет Foreign Policy, решение РФ подчеркивает растущие разногласия между Москвой и Вашингтоном.

"Решение Москвы наложить вето было осуждено США, Британией и другими странами", которые назвали его "попыткой оградить преступников от ответа за самые противоречивые нарушения прав человека в ходе шестилетней войны в Сирии", пишет Washington Post.

Штаб Клинтон финансировал "досье" на Трампа

Крупнейшие международные СМИ (Washington Post, Telegraph, Daily Mail, New York Post, Time, Sun) пишут о том, что кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному "досье" на американского президента Дональда Трампа.

Советник бывшего кандидата по юридическим вопросам Марк Элиас и его адвокатская фирма Perkins Coie в апреле 2016 года от имени кампании Клинтон и комитета наняли вашингтонскую фирму Fusion GPS для проведения исследования. После этого Fusion GPS наняла автора досье Кристофера Стила.

До соглашения Fusion GPS с Элиасом проведение исследования в отношении Трампа финансировал "неизвестный республиканец". Предвыборный штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии через адвокатскую фирму финансировали исследование Fusion GPS вплоть до конца октября 2016 года.

Издание New York Post пишет, что «досье» на Трампа "стало самым грязным политическим трюком Клинтон".

"Этот материал дает вероятные ответы также и на другие вопросы. Так как команда Клинтон заплатила за досье, вероятно, что она отдала его в ФБР, где Джеймс Коми планировал нанять бывшего британского агента, который составил его, чтобы продолжить собирать на Трампа компромат", пишет издание.

Трампа закидали российскими флажками

Многие мировые СМИ пишут об инциденте в здании американского конгресса. Как пишут издания, во вторник президент США Дональд Трамп шел по коридору конгресса вместе с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, когда один из людей бросил в его сторону охапку российских флажков и прокричал: "Трамп — это измена!" и добавил: "Почему конгресс говорит о налогах, когда должны говорить об измене?".

Как пишет газета Independent, позднее была установлена личность активиста. Им оказался член антитрамповской группы "Американцы действуют" Райан Клейтон.

Как пишет издание TIME, Клейтон находился в здании конгресса под видом журналиста. Издание также отметило поведение Трампа во время выкриков активиста.

"Трамп продолжи идти и отреагировал на насмешки, подняв вверх большие пальцы", пишет TIME.

По данным New York Post, позднее Макконнелл, находившийся в тот момент рядом с Трампом, признался, что даже не заметил выкриков.

Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, задержала Клейтона и предъявила ему обвинения в "противоправных действиях", пишет Washington Post. СМИ отмечают, что до сих пор не ясно, каким образом активисту удалось пройти в здание.

Читайте также: Угроза импичмента: как Трамп отвлекает внимание с помощью КНДР

Как пишет британская газета Mirror, Клейтон уже задерживался сотрудниками служб безопасности в июле, когда подошел к сыну Трампа Дональду-младшему с просьбой расписаться на российском флаге.

Другое британское издание Sun указывает на то, что произошедший во вторник инцидент "вызывает тревогу по поводу серьезного нарушения безопасности".

"Флажки были украшены именем Трампа в качестве очевидной насмешки над предполагаемыми связями президента с РФ", — пишет издание.

Реклама в Twitter станет прозрачнее

Мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Guardian, Los Angeles Times, Financial Times, Washington Times) пишут о введении компанией Twitter новых правил по "существенному повышению прозрачности" рекламы в своей сети и об ужесточении требований к политической рекламе.

В ближайшие недели компания запустит ведущий в отрасли соцсетей центр транспарантности, который даст возможность каждому иметь представление о том, что рекламируется в Twitter, о деталях, которые стоят за рекламой. В частности, планируется публиковать информацию обо всех рекламных объявлениях в сети, включая политические, как долго они размещены и кто их производитель.

У объявлений политического характера, в том числе предвыборных, появится специальное обозначение, а также данные о целевой аудитории, заказчике объявлений, его затратах на их размещение. Требования к таким объявлениям ужесточатся, в частности будет требоваться заранее обозначать такую рекламу как предвыборную.

Politico отмечает, что "Twitter повышает прозрачность рекламы на фоне усиления активности в "российском расследовании".

"В прошлом месяце компания Facebook сообщила, что упростит процесс отслеживания политической рекламы в соцсети, но она не пошла так далеко, как Twitter, которая сделала своей целью всю рекламу", — сравнивает две платформы Wall Street Journal.

"Twitter покажет, кто платит за политическую рекламу", предупреждает Los Angeles Times.

Теорию счастья от Эйнштейна оценили в $1,5 млн

Крупные СМИ (Guardian, Washington Post, Sun, Telegraph, New York Daily News, Daily Mail) публикуют сообщения о том, как рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, был продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме.

В ноябре 1922 года у великого физика, приехавшего с лекциями в Японию, не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, он написал по-немецки пару житейских советов и посоветовал сохранить их.

"Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", — гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля.

"Если есть воля, найдется и способ", — сказано во второй записи.

Как пишут СМИ, окончательная стоимость лота "значительно превысила оценочную стоимость, которая составляла от пяти до восьми тысяч долларов".

"Это абсолютный рекорд для выставленного на аукцион в Израиле документа", — приводит газета Guardian слова представителя аукционного дома Winner Мени Чадада.

Газета также пишет, что записку Эйнштейна приобрел европеец.